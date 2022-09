Jak se na vesnice pomalu přesouvají občané z měst a jiných lokalit, tak se z našich obcí pomalu vytrácí staré zvyky a sousedské vztahy. Uvědomila jsem si to o Velikonocích, kdy starousedlící připravují barevná vajíčka a dárky pro koledníky. Přišlo jen pár koledníků a to nejen v naší obci, ale i v okolních. Je to škoda, protože malí koledníci chodili většinou s tatínky, a tak se i navazovaly sousedské vztahy. Ne jenom v Ploskovicích se staví nové domy a „nevesniční“ obyvatelé nechtějí poslouchat kdákání slepic a kokrhání kohoutů, protože je to ruší, ale k vesnici to neodmyslitelně patří. Mluvila jsem se starosty některých obcí a situace je stejná.