Čtenář Litoměřického deníku se podělil o zkušenosti z očkování proti COVID-19

Čtenář reportér





Chtěl bych se s vámi podělit o následující. Jsem člověk patřící do ohrožené skupiny 70+. Jsem právě po první injekci. Díky všem, co se za to zasloužili! Považuji to za vstupenku do další části mého života a těším se, že ještě pár let, díky tomu, budu moci využívat a užívat krásy světa, rodiny, vnoučat a tak dále.

Očkování proti onemocnění COVID-19. | Foto: Deník/Karel Pech