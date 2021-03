Neprší, nesněží, nic nám není přítěží. Přesto z domova se nechce. Ale nedá se nic dělat. Obvodní lékař v pondělí doporučil /autoritativně/ a následně centrální dispečink prostřednictvím emailové komunikace určil čtvrtek na osmou ráno jako závazný termín odběru biologického materiálu k diagnoze – pozitivní nebo negativní ? Tedy dnes.

Místo odběru – Odběrové centrum Městské nemocnice v Litoměřicích. „Poučen“ sledování internetových stránek, neutuchajícím zájmem prakticky všech TV kanálů si říkám – to bude dobrodružství. Bohudík není.

Nepatrná fronta, vzorné rozestupy, všichni respirátory. Přišel jsem přesně, civilní ochranka mě usměrňuje, všichni další z personálu vás kontaktují v evidentně neprodyšném bílém ohozu. Organizace odběru funguje jako velmi dobře pracující „stroj“. Určitě i díky vedoucí OC mgr. Lence Kalábové,Ph.D., Martině Opluštilové, vrchní laborantce, medičce Natálii Šebestové /6. ročník LF Praha/ a Bc. Heleně Šrámkové fyzioterapeutce.

Odběr probíhá v sedě, trošku to zašimrá v nose a hotovo. V osm patnáct OC nemocnice v Litoměřicích opouštím. Výsledek mi přijde na můj mobil do 48 hodin. Měli by se otestovat všichni. Abychom tu pandemii definitivně zastavili a boj s ní prostřednictvím vakcinace dobojovali. Také díky velmi dobré práci Odběrového centra. A závěrem? Omlouvám se – pracovnice civilní ochranky se jmenovala Ilona Skřivánková.

Ivan Sobotka