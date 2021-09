Co je nového v Roudnici nad Labem: Nový obchvat ulevuje od tranzitní dopravy

Čtenář reportér Čtenář





/FOTO/ V dalším díle seriálu Co je nového jsme zavítali do Roudnice nad Labem. Na začátku září byla u Roudnice otevřena další část obchvatu, řidiči na dokončení této etapy čekali skoro 40 let.

Obchvat Roudnice nad Labem. | Foto: Martin Mudroch