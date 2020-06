Chovejme se k sobě slušně. Může jít o život

Jezdím do zaměstnání téměř dvacet let, třičtvrtě roku den co den na kole, z Dušník do Brozan nad Ohří. To co se v poslední době na silnicích z mého pohledu děje je opravdu nepochopitelné.

Cyklista / Ilustrační foto | Foto: Deník / Michal Fanta