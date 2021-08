Fanoušci mohou očekávat průřez největšími hity kapely i novinky z posledního alba 11. Koncert zahájí předkapela Pilot. Chinaski na pódium dorazí po osmé hodině. Lístky je možné koupit na odkaze: https://www.ticketlive.cz/cs/event/chinaski-leto-pod-sirym-nebem-2021, nebo je bude možné pořídit i na místě.



„Areál se otevřeme už v 17 hodin. Staráme se, aby vše proběhlo s úsměvem! Catering bude zajištěn stejně jako tomu je na předzahrádkách hospod, takže hojnost zajištěna,“ říká Martin Pokorný z managementu kapely BrainZone Services.



Pořadatelé budou podle něj s lidmi ze Safety crowd týmu zajišťovat bezpečnost a kontrolu u vstupu. Důležitá je ochrana dýchacích cest, pokud by nebyla dodržena dvoumetrová vzdálenost mezi osobami. Aktuálně bude potřeba u vstupu předložit 7 dnů starý PCR test nebo 3 dny starý antigenní test nebo potvrzení o prodělání COVIDU 19 v posledních 180 dnech. Další možností je ukončené očkování 14 dnů. U dětí do 6 let není testování požadováno. „Prosíme všechny, aby si vše s sebou pro rychlou kontrolu vytiskli,“ doplňuje Pokorný s upřesněním, že se mohou opatření změnit v reakci na pokyny hygienické stanice

Roman Helcl