Rádi bychom vás srdečně pozvali na Aprílovou pětku - charitativní běh a rodinnou akci, která se koná v neděli 21. dubna od 14.00 v Bistru U Sumce ve Vědomicích - Roudnická ulice, asi 200 metrů za krytým plaveckým bazénem.

Pozvánka na charitativní běh Aprílová pětka | Foto: se svolením Evy Kuchtové

Dobrým během pro dobrou věc podpoříme Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích a Dog Planet Útulek na Mělníku. Těšit se můžete na charitativní obchůdky: Bona Fide od Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích a obchůdek Dog Planet Útulek z Mělníku.

Bistro U Sumce přispěje na charitu 15 % z tržby.

Program:

14.00 Zahájení a registrace

15.00 Běh na 5 km pro dospělé a děti

15.20 Běh se psem

15.25 Rodinný závod (děti, kočárky, chůze)

Doprovodný program:

Dog dancing a agility

Rozcvička před během

Malování na obličej s Adél Šupovou

Zumba s Jana Šupovou

Prodej upcyklovaných výrobků

Tvořivá dílna Aprílové pětky

Vstupné:

Na místě: 300 Kč pro dospělé, 150 Kč pro děti do 10 let a seniory nad 65 let

Online předem: 250 Kč pro dospělé, 100 Kč pro děti do 10 let a seniory nad 65 let

Přijďte si s námi užít den plný sportu, radosti a pomoci společně dobré věci. Těšíme se na vaši účast!

Eva Kuchtová