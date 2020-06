Na adrese www.cestaceska.cz nalezne návštěvník podrobné informace ke svému putování. Na web se lze připojit i prostřednictvím QR kódu z 52 tabulek umístěných po celé trase na rozcestnících Klubu českých turistů. Trasa měří necelých 190 kilometrů, začíná v Louňovicích pod Blaníkem a končí na hoře Říp. Poutní cesta Blaník–Říp, jejíž motto je „Poznej českou zemi a sám sebe“ se skládá ze sedmi etap a každá má samostatné téma k zamyšlení. Putovat po ní může každý s jemu vlastní motivací i cílem. Zájemci mohou nově sbírat razítka do Poutníkova deníku, který patří společně s turistickou mapou poutní cesty k doporučené výbavě.

Na webových stránkách návštěvník nalezne podrobné informace k jednotlivým etapám včetně přesného popisu trasy, její délce, výškového profilu, časové náročnosti cesty atp. Jsou zde uvedeny tipy jak a proč putovat, pro práci s návodnými otázkami k tématům či na obsah poutníkovy výbavy. Web obsahuje detailní mapy, fotografie z trasy, online odkazy na místní zajímavosti a nechybí též osobní pozvání od lidí z regionu. Postupně je aktualizován a doplňován seznam míst, ve kterých lze získat další informace o okolí, možnostech ubytování, občerstvení včetně čerpání vody a zakoupení suvenýrů. Lidé, kteří cestu absolvují, se mohou zapsat do elektronické Knihy poutníků. Tištěný Poutníkův deník obsahuje jednotlivá témata k zamyšlení včetně otázek a nabízí dostatek místa pro zapisování poznámek a sbírání turistických razítek.

„Webové stránky jsme koncipovali tak, aby zde každý našel pro své putování co nejvíce informací. Nová Poutní cesta Blaník–Říp nabízí poznávání naší krajiny, ale i poznávání sebe sama díky tématům inspirujícím k zamyšlení, a i díky výzvě, kterou dálkové putování představuje,“ říká Jindřich Chmelař, předseda spolku Cesta Česka. „Trasa propojuje dvě nejznámější a nejdůležitější české hory, Blaník a Říp. Je rozdělená do sedmi etap tak akorát, aby se jedna etapa dala ujít během dne či víkendu. Doporučujeme putovat maximálně tři etapy najednou, trasu je ale možné ujít klidným tempem vcelku za osm dní. Důležitá jsou témata, která člověka vedou k sobě samému a k pochopení jeho vztahů a osobních životních priorit. Etapy na sebe navazují a nabízí tak poutníkům celistvý prožitek. Poutník, který absolvuje celou pouť, a využije témata jako inspiraci pro přemýšlení a rozjímání, tak prožije svůj příběh od začátku až do konce,“ dodává J. Chmelař.

O spolku Cesta Česka

Cesta Česka působí od roku 2014. Spolek se věnuje projektům zaměřeným na smysluplné využití volného času a na seznamování lidí s českou tradicí a historií. Mezi aktivity spolku patří například pořádání výletů a letních táborů pro děti, organizace historických přednášek, Pouť Českého Anděla a též realizace poutních cest v České republice. Více informací naleznete na adrese: www.cestaceska.cz.

Jana Cenefelsová, Cesta Česka