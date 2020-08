Adeptů na reprezentační dres je hodně. Nominační závody by ústřednímu trenérovi Českého veslařského svazu (ČVS) Jakubu Makovičkovi měly ukázat, kdo na to má. Kontrolní závody na skifech a dvojkách bez kormidelníka proběhly již na začátku července.

Hlavním tahákem celého programu jsou první závody nově složené posádky Ondřej Synek a Jakub Podrazil. Trojnásobný olympijský medailista se po dlouhých 16 letech vrací do dvojskifu a za svého kolegu si vybral Jakuba Podrazila. „Posádku Ondřej Synek a Jakub Podrazil tipuju, i po dnešním závodu v Račicích, jako na jednoho z velkých favoritů pro účast na Olympijských hrách v Tokiu. A věřím, že na olympiádě pojedou o přední umístění,“ poznamenal Jakub Makovička.

„Každý by chtěl s Ondrou Synkem jezdit a mně se to splnilo, jsem spokojený. Dnešní závod byl trochu syrovější, protože byl náš první. Ještě máme prostor pro zlepšení. Ondra odhadl náš čas na vteřinu. Zítra máme další závod, myslím, že se zlepšíme a že se nám podaří zajet pod šest minut deset vteřin. Náš stěžejní cíl je dostat se na Olympiádu v Tokiu. Budeme se soustředit na jaro příštího roku na olympijskou kvalifikaci. Letos nemáme žádné mezinárodní porovnání, je to pro nás taková cesta do neznáma. Věřím, že jsme oba natolik kvalitní závodníci, že se s tím popereme,“ zhodnotil Jakub Podrazil.

Lenka Antošová s Kristýnou Fleissnerovou si účast na Olympijských hrách v Tokiu vyjely již v loňském roce, letos pro ně bude vrcholem sezóny právě ME v Poznani. V Račicích se také poprvé představí nově sestavená čtyřka bez kormidelníka žen Nikola Kropáčková, Anna Šantrůčková, Radka Novotníková a Pavlína Flamíková.

„Letošní léto je na kanálu v Račicích skutečně nabité. Pouhý den po skončeném Mistrovství ČR v rychlostní kanoistice se areál Labe arény zaplnil veslaři a od středy se zde konají nominační závody juniorské i seniorské veslařské reprezentace o účast na Mistrovství Evropy. O víkendu zde navíc proběhne Mistrovství ČR dračích lodí. Jsme rádi, že Labe aréna je vyhledávaným centrem nejen vodních sportů,“ uvedl Michal Kurfirst, ředitel Labe arény Ústeckého kraje.

Milan Vodička, Labe aréna