Máme tu leden a úroda na podzim byla dobrá. Ovocnáři prodávají ovoce v současné době takzvaně ze dvora. Čerstvé a chutné ovoce si zájemci mohou přímo vybrat i teď, protože ovoce je uskladněno v chladírnách. Je jenom škoda, že markety dávají přednost ovoci z dovozu, které cestuje delší dobu, což se odráží na kvalitě.

V současné době, kdy skoro každá rodina vlastní automobil, není problém zajet do Ploskovic do ovocnářství Čuda nebo ovocnářství Petráskovi a do Těchobuzic do ovocnářství Jelínek, kde můžete zakoupit i další zemědělské plodiny.

Věra Petrů

FOTO: Silvestrovská oslava v Domově důchodců Čížkovice