V Centru poskytujeme bezplatnou pomoc jak dětem, které již mají diagnostikováno duševní onemocnění, mají svého psychiatra a jsou v procesu léčby, tak rovněž dětem, které jsou ohroženy tím, že by u nich mohlo propuknout duševní onemocnění. V obou případech nabízíme socioterapeutickou podporu dítěti i rodičům, neboť náročná situace nezletilého se promítá do fungování celého rodinného systému.

Naším dlouhodobým cílem je komplexní, ucelená a včasná péče. Z tohoto důvodu jsme od září rozšířili náš tříčlenný tým sociálních pracovníků o pozici zkušeného rodinného terapeuta, který začne pomáhat při rozkrývání složitějších problémů, abychom předcházeli zhoršení zdravotního stavu dětí a jejich hospitalizace do psychiatrických léčeben.

V současné době pracujeme na území okresu Litoměřice s 40 klientskými rodinami, čímž je naše kapacita v podstatě naplněna. „Musíme psát lidi do pořadníku. Není to pro nás komfortní situace, protože rodiče, kteří nás kontaktují, jsou často zoufalí a volají o pomoc. Psychiatrická péče o děti a mládež v tuto chvíli v Česku selhává,“ popisuje vedoucí Centra Robert Krejčí.

U našich klientských dětí nejčastěji řešíme následujícími problémy: sebepoškozování a sebevražedné tendence, poruchy příjmu potravy, deprese a úzkosti, závislost na sítích, šikana, agresivní chování či problémy se sexuální orientací.

Naše cílová skupina jsou děti od 7 do 18 let. Nejvíce klientů ale v současné době máme ve věku od 14 do 15 let. Je to období, kdy dospívající hledají sami sebe a často se u nich vlivem různého napětí a stresu mohou objevit psychické problémy.

Richard Brejša