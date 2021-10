Společnost ČEZ Distribuce informovala o plánované odstávce elektrické energie. Proběhne ve čtvrtek 30. září od 7:15 do 18:45 hodin. Elektrický proud v tomto čase nepůjde na následujících adresách. Alšova číslo popisné 619, 621 a 622. Mánesova číslo popisné 627 a 628, U Stadionu číslo popisné 518 a 555. (jan)

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.