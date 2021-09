Už ve chvíli, kdy před nás usměvavý pracovník čajovny staví konvičku z rýžového porcelánu, cítíme lákavou vůni kořeněného čaje a užíváme si uklidňující atmosféru stylové čajovny. Rozhodili jsme se vyzpovídat vedoucího čajovny, pana Petra Dobrovodského, který ochotně souhlasil s rozhovorem.

Můžete prosím představit čajovnu a organizaci, která ji spravuje? V čem se Hóra liší od ostatních čajoven?

Čajovna Hóra funguje v současné době pod litoměřickou Diakonií, což je nestátní nezisková organizace, která v Litoměřicích vznikla v roce 1992, a je poskytovatelem sociálních služeb a zaměstnavatelem zdravotně znevýhodněných lidí. Hóra je v podstatě chráněné pracoviště, kde jsou zaměstnaní lidé se zdravotním hendikepem, ať už se jedná o duševní poruchy nebo tělesné a mentální postižení. Lidé, kteří v čajovně pracují, nejsou profesionálové, a na to je nutné brát ohled.

Pohybujete se v čajovnickém oboru už dlouho?

V roce 2005 jsem provozoval čajovnu v centru Litoměřic jako svoji živnost, a třebaže si rychle získala renomé, podmínky tam byly velmi náročné vzhledem k vysokému nájmu. V roce 2006 získala litoměřická Diakonie současné prostory do užívání Interiér čajovny Hóra a hledala pro ně nejlepší využití. Vedení se rozhodlo využít mých zkušeností s čajovnou a zároveň jsme mohli začít realizovat zaměstnávání lidí se zdravotním hendikepem, takže se vše spojilo dohromady. Spolu s dobrovolníky jsme začali čajovnu svépomocí rekonstruovat a pro veřejnost se otevřela v roce 2007. Začínali jsme ve třech lidech, postupně jsme přibírali další zaměstnance a v současnosti zaměstnáváme 20 lidí se zdravotním hendikepem. Někdy je trochu obtížné „sladit“ zaměstnance navzájem, protože mají různé typy hendikepů, a pro nás je důležité, aby se vzájemně spíše podporovali, než aby mezi nimi vznikala nedorozumění.

Přiznám se, že tohle je nejlepší čaj yogi, co jsem kdy v čajovně pila. Jaký další sortiment Hóra nabízí?

Můžeme asi začít právě čajem yogi. Řekl bych, že Vám chutná právě proto, že je udělaný poctivě a není v něm nic ošizeného. Tak se ostatně snažíme dělat úplně všechno. Původně jsme začínali čistě s čajovým sortimentem a malými doplňky, ale postupně jsme museli začít sortiment rozšiřovat, abychom trochu konkurovali kavárnám, takže jsme přidávali různé pochutiny. V současné době děláme i domácí polévky, pečeme vlastní pečivo, zákusky a moučníky. Vedle čajů máme i široký sortiment nápojů, můžete si u nás objednat různé druhy kávy, víno, ledové čaje a smoothie.

Obměňujete nabídku domácích dezertů, nebo je stálá?

Obměňujeme, ale máme samozřejmě i stálý sortiment. U nás v kuchyni nepracuje žádný profesionál a všechno jsme se tu museli učit takřka za pochodu. Každý ze zaměstnanců je specialista na jiný dezert, takže pokud má někdo zrovna dovolenou a není v práci, bude v nabídce jiný dezert a naopak. Od září také plánujeme rozšířit týdenní menu, které v tuto chvíli rozvíjíme, ale dosud jsme zatím víceméně reagovali na momentální situaci. Nabídku budeme postupně obměňovat, spíše než měnit úplně, to by nebylo pro zaměstnance moc dobré, protože sortiment máme už dost široký, ale určitě budeme zkoušet nové věci.

Teď, když se covidová situace zlepšila, a v podstatě se můžete navrátit ke kulturním akcím v čajovně, je něco, na co se může veřejnost v dohledné době těšit?

V tuto chvíli nikdo neví, jak bude podzim vypadat, ostatně i samotné akce se rozjíždějí velmi pomalu. Nicméně poslední sobotu v září (25.9.) proběhne na dvoře čajovny úžasná tradiční Zahrada všech, kterou spolupořádáme vždy na jaře a na podzim. Je to v podstatě jarmark soběstačnosti, zaměřený na dlouhodobou udržitelnost v zemědělství i životě. Akce samotná je široce zaměřená; návštěvníky čeká hudební vystoupení, ukázka kovářské a řezbářské řemeslné výroby, pro děti chystáme zajímavé workshopy, bude tu např. keramická dílna z Levína a děti si budou moct vyrobit vlastní věci, rodiče poté jistě ocení nabídku přírodních produktů od lokálních prodejců.

Covidová situace a vládní restrikce se výrazně dotkly spousty podniků, včetně Hóry. Jak si v tuto chvíli vedete?

Dotkly se nás hodně, je to tak. V době před covidem jsme zažívali krásné období, kdy nám každým rokem rostly tržby a už jsme se téměř dostali do fáze, kdy jsme měli problém i shánět zaměstnance, protože zákazníků přibývalo čím dál víc, nicméně covid toto zastavil. Ještě na jaře loňského roku nevypadala situace tak tragicky, protože během lockdownu jsme měli možnost zrenovovat čajovnu, což za běžného provozu nešlo. Podzim už byl ale docela krušný, snažili jsme se alespoň před Vánoci péct cukroví a vyrábět věci na prodej, dlouhodobě to ale nešlo. Problém byl i v tom, že za loňský rok jsme ještě covidovou kompenzaci získali, ale letos se podmínky změnily a my jsme na ni už nedosáhli. V tuto chvíli jsme tedy už ve výrazné ztrátě, a pokud bude letošní podzim takový, jako byl ten loňský, budeme mít velké problémy.

Jak se snaží čajovna znovu oslovit zákazníky a získat je zpět?

Snažíme se víc zaměřit na sociální sítě, což je něco, k čemu jsme dosud nebyli nuceni, protože zákazníků jsme měli hodně. Také se budeme snažit obměňovat sortiment a vymýšlet nové věci. Kromě toho poskytujeme všem zákazníkům, kteří nejsou očkovaní, zdarma antigenní testy. Nevyžadujeme tedy na rozdíl od většiny ostatních podniků, aby se zákazníci prokazovali vlastními testy, mohou si je bezplatně udělat přímo na místě.

Chtěl byste něco sdělit stálým příznivcům a novým potenciálním zákazníkům čajovny?

Rád bych, aby se sem přišli podívat lidé, kteří zde ještě nebyli, určitě budou spokojení, a aby se k nám vrátili i všichni dřívější zákazníci. V době, jako je tato, kdy nám všem covid v podstatě zasadil ránu a většina z nás se tak trochu schovala do virtuálních a umělých světů, považuji za důležité, aby se lidé opět začali setkávat se svými skutečnými živými přáteli, aby si s nimi přišli posedět a vypít skutečný čaj.

Děkujeme panu Dobrovodskému za rozhovor, pro více informací můžete navštívit profil čajovny na stránce www.facebook.com/cajovnahoraltm, aktuální informace k chystané akci Zahrada všech, jarmark soběstačnosti můžete sledovat na stránce www.facebook.com/zahradavsech

Martina Vaňkátová