Výborné jídlo, osvěžující drinky, malebné výhledy na České středohoří při západu slunce, hudba a další akce – to vše vám nabízí přes velké prázdniny Caffé Říp v Roudnici nad Labem. Kulturní kavárna zahájí v neděli 7. července svou dvouměsíční letní sezónu, která bude nabitá nejen hudebními akcemi.

Věděli jste, že součástí terasy je také malé jeviště s hledištěm? To využijeme o prázdninové soboty 20. července a 24. srpna na příjemné večerní posezení s literaturou. Čtvrtky a neděle budou ve znamení večerů s akordeonem, a to od 18.00 do 20.00. Všechna data najdete na portálu kulturaroudnice.cz, cafferip.cz nebo navštivte náš Facebook.

V pátek 26. července vám kapela Hard Barock zahraje barokní a rockové hity. Hned den poté, v sobotu, si u nás se svými dětmi užijete Havajskou fiestu – den plný hudby, tance, workshopů a her. Akce bude probíhat také v Informačním a dopravním centru Podřipska.

Do diáře si také zapište 9. srpen, kdy si připomeneme písně Karla Zicha. V sobotu 17. srpna opět spojíme síly s roudnickým infocentrem a uskutečníme dětskou akci Z pohádky do pohádky.

Součástí kulturního programu budou také Hudební večery s roudnickými talenty, první proběhne dne 19. července a účinkovat bude Tomáš Kolařík. V srpnu proběhnou další hudební večery, data najdete na kulturaroudnice.cz nebo na FB stránkách Kultura Roudnice a Caffé Říp.

Stálá otevírací doba Caffé Říp přes léto bude čtvrtky a neděle od 11.00 do 20.00 a pátky se sobotami od 11.00 do 22.00. Rádi vás u nás přivítáme také s vašimi čtyřnohými mazlíčky. Prosíme jen, aby byli vaši pejsci na vodítku, abychom zajistili pohodlí a bezpečnost pro všechny.

Přijďte si užít letní dny k nám, těšíme se na vás.

Michaela Buřicová

provozní Caffé Říp