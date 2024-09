S podzimním chladným ránem jsem se probudila s bolavými zády. Po obědě přišla na návštěvu sousedka s manželem a také si postěžovala, že ji bolí záda. Sdělila mi, že chodí na masáž a cvičení k instruktorovi spirální stabilizace Jakubovi Blažejovi do Podlusk v Roudnici nad Labem, ale protože je z Prahy a do Přestavlk jezdí jen na víkendy, bohužel nemá na pravidelnější docházení k němu čas.

Smíškovu metodu spirální stabilizace znám a taky podle ní občas cvičím, a tak mě napadlo mu zavolat. Sdělil mi, že za chvíli jede do Přestavlk cvičit se sousedem, který je po operaci prostaty, a navrhl nám společné cvičení. Podle mě to byl skvělý nápad.

Nakonec se k nám připojil i manžel sousedky a Jakub zorganizoval skupinové cvičení. Pečlivě nám opravoval chyby, nakonec vytáhl i masážní lehátko a biolampu, sousedovi nahřál záda a ztuhlé zádové svalstvo mu uvolnil. Po cvičení jsem všem uvařila kávu a rozkrojila bábovku a příjemně jsme si popovídali.

Napadlo mě, že bychom podobnou akci mohli realizovat pravidelně. Proč ne? Bylo to příjemně strávené odpoledne a třeba se časem k nám připojí i další. Jakub byl trpělivý a pečlivý a vůbec mu nevadilo, že my všichni jsme o generaci starší než on.

Když jsme se loučili, pozval nás do své posilovny v Roudnici nad Labem. „Tam ale cvičíš s mladýma, to se budeme stydět,“ namítla jsem. „Nezáleží na věku, ale na chuti se sebou něco dělat. Udělám vám tréninkový plán každému na míru a cvičit pak můžete i tady na dvorku. Důležité ale je, abyste si zafixovali, jak cvičit správně a nedělat chyby. Od toho jsem tady já. Hodně lidí si myslí, že si pustí na youtube nějaký návod, jak cvičit, ale cvičí špatně, protože nemají vedle sebe instruktora, který je upozorní na to, kde dělají chyby. Pak je celé cvičení spíš kontraproduktivní. Ale když se naučíte cvičit správně, pak vám bude stačit 15 minut denně a uvidíte, že záda vás bolet přestanou,“ vysvětlil nám.

Mohu to jen potvrdit. Dříve jsem minimálně třikrát do roka musela s bolavými zády jet k ortopedovi na obstřik nebo na kapačky, jednou mě dokonce musela odvézt záchranka do nemocnice, protože jsem se nemohla hnout. Od té doby, co cvičím pomocí Smíškovy metody spirální stabilizace, nemusela jsem navštívit ortopeda. A pokud mě záda občas bolí, není to nikdy tak akutní, abych musela na obstřik. A jak mě ujistil Jakub, bolí mě jenom proto, že jsem líná cvičit každý den.

Zkusila jsem argumentovat tím, že na to není vždy čas. Na to se jen pousmál a zeptal se mě, kolik minut mi trvá, než vypiju jednu kávu. „Patnáct minut,“ odpověděla jsem. „No vidíš. I u kávy se dá cvičit. Nebo u večerních zpráv. Tyhle výmluvy poslouchám téměř denně,“ řekl, než nasedl do auta a zamával nám.

Rozloučila jsem se se sousedy a přemýšlela o tom, co mi Jakub řekl. Určitě měl pravdu. Ale idea cvičení se sousedy na dvorku mě neopustila. Už vím, že příští víkend je zase všechny pozvu.