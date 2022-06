FOTO, VIDEO: Ben Cristovao i Pokáč. Litoměřice žily Bezva Festem

Kromě jmenovaných se představí melodic metaloví SteelFaith, trasheři Fatal Punishment, pop-punková děčínská parta DC Radio, rapový crossover A New Chapter, pražský nu-metal Bikkinyshop, heavy metalová mašina The Rumble Of Skulls nebo ska-punková Toska. To vše doplní regionální Tydle Vidle, Zkrat, Toxic Pancreas, Warholl, UrticA nebo nově vzniklé bandy z rozpadnuvšího se bohušovického Průseru: Beer Tears a Dobrej nápad. Kromě muziky se mohou návštěvníci po celý víkend těšit na vege i nevege občerstvení, venkovní verzi lovosického baru Cabarét, antikvariát a festivalovou čajovno-vinotéku.

Proběhne také tradiční soutěž pití piva z tupláku na čas, kde se soutěžící budou opět pokoušet překonat pětivteřinový rekord. Kompletní program a aktuality naleznete na www.altrosrock.info, vstupenky v předprodeji je možné zakoupit zde.

Za Altros team zdraví a srdečně zve Honza Štok