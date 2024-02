U příležitosti mezinárodního dne nemocných navštívil pacienty v roudnické nemocnici pomocný biskup pražský a generální vikář pražského arcibiskupství Zdenek Wasserbauer. Vedle pacientů se setkal také s personálem, vedením nemocnice, starostou města a prohlédl si i prostory právě budované nemocniční kaple.

Roudnickou nemocnici navštívil pomocný biskup pražský a generální vikář pražského arcibiskupství Zdenek Wasserbauer. | Foto: se svolením Penta Hospitals CZ

Jak během návštěvy pražský biskup Wasserbauer uvedl, šlo o jeho vůbec první návštěvu v tomto zdravotnickém zařízení a zřejmě ne poslední. „Před chvílí jsem zde na následné intenzivní péči navštívit jednu paní a měl jsem pocit, že to pro ni bylo velké povzbuzení,“ uvedl biskup s tím, že zároveň také se zástupci skupiny Penta Hospitals i nemocnice mluvil o práci nemocničních kaplanů i další spolupráci.

„Chtěl bych vedení nemocnice poděkovat za to, že jsou otevření, že umožňují tu duchovní péči a že jí v roudnické nemocnice i velmi podporují,“ uvedl biskup. Zároveň předběžně přislíbil, že se buď on osobně, nebo některý ze zástupců biskupství zúčastní i vysvěcení budoucí kaple. Ta by měla být v roudnické nemocnici dokončena v závěru dubna.

Podle generální ředitelky skupiny Penta Hospitals Barbory Vaculíkové je duchovní služba nedílnou součástí péče o pacienty a firma ji podporuje ve všech svých zařízeních ať už jde o nemocnice, nebo o domovy Alzheimer Home. „Nejde jen o to léčit tělo, ale i duši. Řešit motivaci a přístup člověka k nemoci a věcem, které s nemocí souvisí, to vše je důležité. Duchovní službu vnímáme jako pomoc při léčbě našich pacientů.“

Vladislav Podracký

Penta Hospitals CZ