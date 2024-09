Událost není pouze pro běžce, akce se každoročně účastní i mnoho příznivců pěší turistiky. Trať vedoucí převážně přírodním terénem je jak stvořená k příjemné procházce pro celou rodinu.

Run4Fun již 9. rokem pomáhá plnit naše sny. Dlouhodobě se snažíme o proměnu školní zahrady. Právě prostředky ze startovného nám pomáhají realizovat projekt přírodní zahrady.

Start závodu: Fotbalové hřiště, Dušníky 152, sobota 21. září od 9.30 hodin. Registrujte se do závodu předem na r4f.wz.cz.

Předpokládaný harmonogram závodního dne:

9.30 - závod 300 m - Předškolní děti (startovné 80 Kč)

9.30 - závod 5 000 m - Chodci (startovné 200 Kč)

9.50 - závod 600 m - Děti ZŠ do 8 let (startovné 100 Kč)

10.20 - závod 900 m - Děti 9 - 11 let (startovné 100 Kč)

10.20 - závod 1 500 m - Děti 12-15 let (startovné 100 Kč)

11.00 - Slavnostní vyhlášení dětských závodů s předáním cen

11.30 - závod 5 000 m a 7 000 m - Závodníci nad 15 let (startovné 200 Kč)

13.00 - Slavnostní vyhlášení vítězů závodu na 5 a 7 km s předáním cen

Vladimíra Hejdová

ředitelka MŠ Dušníky