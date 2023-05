Po roce se opět rozbíhá benefiční sportovní happening na podporu hospice v Litoměřicích. Smyslem je pomáhat tomuto zdravotnickému zařízení, potažmo jeho klientům – tedy nevyléčitelně nemocným.

V Litoměřicích se opět chystá Běh pro hospic | Foto: Zuzana Legnerová

V letošním roce potřebuje hospic pomoci s dofinancováním náročných rekonstrukcích v budově, která po 22 letech potřebuje mnohá zařízení obnovit.

Princip pomoci tkví v účasti v běhu a zaplacení benefičního startovného, které je určeno právě na podporu hospice. Další možností je finanční podpora běžců ambasadorů prostřednictvím dárcovských výzev.

Hlavní běh se uskuteční 20. května od 10 hodin u Hospice sv. Štěpána na Rybářském náměstí. Očekáváme účast nejen sportovců, ale i běžné veřejnosti, firemních týmů, rodin s dětmi a podobně.

Tak se pro hospic běhalo loni:

1/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 2/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 3/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 4/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 5/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 6/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 7/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 8/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 9/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 10/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 11/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 12/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 13/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 14/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 15/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 16/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 17/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 18/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 19/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 20/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 21/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 22/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 23/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 24/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 25/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 26/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 27/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 28/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 29/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 30/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 31/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 32/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 33/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 34/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 35/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 36/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 37/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 38/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 39/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 40/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 41/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 42/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 43/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 44/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 45/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 46/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 47/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 48/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 49/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 50/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 51/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 52/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 53/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 54/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 55/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 56/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 57/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 58/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 59/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 60/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 61/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 62/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 63/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 64/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 65/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 66/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 67/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 68/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 69/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 70/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 71/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 72/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 73/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 74/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 75/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 76/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 77/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 78/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 79/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 80/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 81/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 82/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 83/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 84/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 85/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 86/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 87/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 88/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 89/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 90/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 91/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 92/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 93/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 94/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 95/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 96/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 97/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 98/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 99/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 100/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 101/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 102/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 103/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 104/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 105/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 106/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 107/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 108/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 109/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 110/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 111/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 112/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022. 113/113 Zdroj: Deník/Karel Pech Běh pro Hospic svatého Štěpána 2022.

Cíl běhu je zdravý pohyb, který přináší pomoc potřebným. Pro běžce budou připraveny tratě 0,5 km, 1 km, 3 km a 6 km. Tratě budou zabezpečovat dobrovolníci. Z důvodu úspory prostředků je běh sice neměřený, ale první tři z každé kategorie určitě oceníme. U hospice bude připraveno i občerstvení a doprovodný program pro děti.

Této události předchází virtuální část, do které se mohou sportovci i běžná veřejnost zapojit kdykoliv od 1. do 19. května, a to jakýmkoliv způsobem, třeba i pěšky nebo na kole a na jakékoliv trati. Nebo si lze vybrat jednu z doporučených tras v okolí Litoměřic, na kterých budou umístěny takzvané fotopointy s logem běhu. U nich se mohou běžci vyfotografovat a své fotografie sdílet na sociálních sítích.

Virtuální výzvy

Virtuální běhy nám přinesla doba covidová, nicméně i nyní má tato část běhu své fanoušky, třeba ty, co bydlí daleko a přesto chtějí pomáhat pohybem. Hospici pak virtuální běh přinese zase o trochu podpory více.

Paralelně poběží od 1. do 19. května i projekt Školy běží pro hospic, kdy se zapojují některé základní i střední školy v regionu v rámci hodin tělocviku, ale také sportovní mládežnické kluby.

Podrobné informace a možnost registrace najdou všichni zájemci na stránkách www.beh.prohospic.cz. Přetavme radost z pohybu v pomoc druhým!

Zuzana Legnerová

Hospic sv. Štěpána Litoměřice