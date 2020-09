Běh upřímných srdcí má před sebou již 5. ročník. Akce se uskuteční tuto neděli na jezeře Milada od 14 hodin.

Ilustrační foto. | Foto: VLM

Organizátoři z Nadačního fondu Upřímné srdce by rádi pozvali všechny sportovce, nadšence, rodiče s dětmi i firemní a sportovní týmy, již tuto neděli na 5. ročník Běhu upřímných srdcí, který proběhne od 14 hodin na jezeře Milada u Chabařovic, v nádherném prostředí jedné z největších vodních ploch v severních Čechách. Pro aktivní běžce bude připravena pětikilometrová trasa, rekreační běžci si proběhnou trasu dlouhou jeden kilometr, která je otevřená již od 10 let. Pro mladší děti jsou připraveny i další dětské běhy. V letošním roce záštitu nad štafetou přebírá Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje. Jedná se o běh na 3 km pro tříčlenná družstva. Opět se můžete těšit na doprovodné aktivity jako minikoníčky ze stáje Tivani, malování na obličej, dráhu válečníka od Spolku A.S. Ghost Czech Force. Dále si návštěvníci budete moci vyzkoušet hasičské stříkání nebo třeba resuscitaci ve stánku ČČK Ústí nad Labem. Aktivit je připraveno mnohem více ve stánků partnerů akce. Jednotlivci i družstva se mohou registrovat na www.uprimnesrdce.cz/akce .