Po svých mladších i starších kamarádkách z týmů U12 a U14, které se představily začátkem května na mistrovství republiky, měl svůj vrchol sezóny ve dnech 10. až 12. května i tým basketbalových litoměřických Lvic U13. Ten se v tomto termínu účastnil Národního festivalu ČR, což je turnaj určený pro týmy, které se umístily na 2. místech tabulky po dlouhodobé části přeborů jednotlivých krajů. Jde o takové „malé mistrovství“ s možností poměřit se s velmi kvalitními soupeři ze všech regionů republiky, s nimiž se jinak nemáme šanci potkat.

Litoměřické Lvice U13 na Národním festivalu ČR v Ústí nad Labem. | Foto: Petr Galia

Turnaj se konal v Ústí nad Labem v krásném novém areálu Sluneta 2. Ve skupinové fázi se naše mladé Lvice utkaly s pražskými HB Basket a Basketem Ostrava. Po dvou jasných výhrách (47:23 a 62:23) skupinu ovládly a postoupily do čtvrtfinále. V něm se střetly s děvčaty z SK K2 Prostějov a opět s přehledem zvítězily, tentokrát v poměru 61:32.

Díky tomu postoupily do semifinále proti holkám ze Sadské. Po nepovedeném prvním poločase holky po přestávce nastoupily jako vyměněné a výborným výkonem utkání otočily ke konečnému stavu 51:33 a postupu do finále. A aby basketbalu nebylo málo, hned po zápase se přesunuly do vedlejší haly na pátý zápas semifinálové série NBL mužů mezi domácí ústeckou Slunetou a hostujícími Válečníky Děčín.

Emocemi nabité „El nordico“ bylo reklamou na špičkový basketbal. Všechny holky si odnesly zážitky a některé i památku v podobě fotky s ústeckými hvězdami.

V neděli pak náš turnaj vyvrcholil zápasy o celkové umístění. Finálový zápas přišel na řadu jako poslední před závěrečným ceremoniálem. Soupeřkami nám v něm byl zajímavý a silný tým BSK TJ Jičín. První čtvrtina byla z obou stran nervózní a plná nepřesností a skončila nebasketbalovým skóre 3:2 v náš prospěch. Ve druhé čtvrtině holky zlepšeným výkonem soupeřkám odskočily na poločasové vedení 18:10 a definitivně je zlomily ve čtvrtině třetí, po které byl stav 30:12. V poslední čtvrtině si mohla zahrát celá lavička a Lvice dokráčely k pohodové výhře 39:27, po níž mohla radost vypuknout naplno.

Při závěrečném ceremoniálu pak kromě poháru pro mistryně Národního festivalu získaly individuální ocenění i hráčky Matylda Bela Galiová (All stars team) a Eliška Baumruková (MVP, tedy nejužitečnější hráčka celého turnaje).

Zdroj: Petr Galia

Věříme, že pro všechny holky, které náš klub i naše město na tomto vydařeném turnaji reprezentovaly, to byl víkend plný radosti ze sportu a legrace v partě. V ní má každý svoji roli, ať už je „tahounem“ nebo teprve „učedníkem“, který sbírá cenné zkušenosti, či „hecířem“, který se stará o dobrou náladu. Hlavní je, aby vše fungovalo dohromady, což se tentokrát podařilo na výbornou.

A jako již tradičně holky po celou dobu turnaje podporoval početný a hlasitý fan klub, kterému patří také velké díky.

Petr Galia

