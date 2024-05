Tým litoměřických basketbalových Lvic U14 vycestoval 14 dní po úspěšném vystoupení na mistrovství republiky (6. místo) na závěrečnou akci právě končící sezony. Tou byl ve dnech 19. a 20. května tradiční mezinárodní turnaj v lucemburském městě Esch. Toho se každý rok účastní 8 pozvaných týmů v kategorii chlapců a stejný počet v kategorii dívek.

Lvice U14 zakončily povedenou sezonu triumfem na turnaji Mini Europe v Lucembursku. | Foto: Petr Galia

Pořadatelé dbají na národnostní pestrost, aby dostáli názvu svého turnaje Mini Europe. Na letošním již 31. ročníku se tak představilo v obou kategoriích celkem 16 týmů z 9 různých evropských zemí, v dívčí kategorii pak 8 týmů zastupovalo států 6.

V sobotních zápasech skupinové fáze se naše holky utkaly nejprve s děvčaty z belgického Basket Namur Capitale a po od počátku kontrolovaném průběhu si připsaly důležité jasné první vítězství v poměru 42:13. V následujícím zápase pak naše hráčky přejely německý Team Halle rozdílem třídy vysoko 64:6 a bylo tak jasné, že v posledním zápase skupiny s také dosud neporaženým C.D. Estudio Madrid půjde o první místo ve skupině a přímý postup do semifinále.

Holky i tohoto soupeře od počátku přehrávaly a po jasné výhře 40:19 měly v sobotu splněno a mohly šetřit síly na nedělní boje o medaile.

V nich nejprve v dopoledním semifinále nastoupily proti obhájkyním titulu z dalšího madridského týmu Club Baloncesto Leganes. Po první čtvrtině v naší režii soupeřky v té druhé přitlačily a dokonce se na malou chvíli dostaly do vedení. V poločase bylo skóre vyrovnané, když jsme vedli o jediný bodík. Na náš drtivý nástup do druhé půle ale Španělky nedokázaly reagovat, a to ani po timeoutu svých temperamentních trenérů, kdy bylo na jejich lavičce hodně horko a bouřlivo.

Konečný výsledek 46:27 nás poslal do odpoledního finále proti domácímu týmu z pořádajícího Basket Esch.

Finálovými zápasy děvčat a chlapců celý turnaj vrcholil. Hrálo se na hlavním kurtu před zcela zaplněnou halou, kde už půl hodiny před zápasem buráceli místní bubeníci a fanoušci domácích rozjížděli své chorály. Nástup po jménech špalírem roztleskávaček, poslední pokyny a mohlo se začít.

Soupeře ani atmosféry se ale holky nezalekly a soustředěným výkonem si od počátečních minut šly pro pohár. Už po první čtvrtině, kterou jsme vyhráli 27:7, bylo prakticky hotovo a zápas se vlastně jen dohrával. Holky přesto vůbec nepolevily a za vydatné podpory našeho početného fanklubu z řad rodičů, sourozenců, ale i ostatních týmů v hledišti, pokračovaly v místy až exhibičním výkonu, proti kterému neměly domácí hráčky protihru.

Naše dominance byla tak výrazná, že pořadatelé chodili prosit, abychom zvolnili a polevili. To ale hladina adrenalinu nedovolila a vybuzené holky hrály stále naplno. Výsledkem byla demolice soupeřek a konečný výsledek 73:26.

Po závěrečném hvizdu naplno vypukly oslavy, které se z hrací plochy přenesly i do kabiny k oslavným pokřikům, tanečkům a přípitku (nealko) šampaňským. Po finálovém zápase chlapců následovalo závěrečné defilé všech zúčastněných týmů, předání medailí, pohárů a individuálních ocenění. Kromě obdržení krásného poháru, na kterém se poprvé v historii turnaje objevilo jméno vítězného týmu z České republiky, byly Johanka Grindlerová a Nika Svobodová zcela oprávněně nominovány do All stars týmu turnaje.

Při zpáteční cestě jsme si ještě prohlédli hlavní město velkovévodství, Lucemburk, a po přejezdu Německa dorazili šťastně domů.

Tento turnaj nám ukázal, že se můžeme směle měřit i s mezinárodní konkurencí. Všechny holky měly dobrou minutáž a kterákoli z nich byla právě na hřišti, odvedla maximum. Hráli jsme atraktivní basket, který oceňovali i diváci, organizátoři a trenéři soupeřů. Holky si to navíc společně pěkně užily, získaly spoustu zážitků, zkušeností a některé i instagramových kontaktů.

Díky všem a těšíme se na další akce.