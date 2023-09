Art Centrum Terezín (ACT), které zahájilo svou činnost letos v červenci, chystá na zakončení sezóny jednodenní festival Existence. Akce probíhá souběžně s Josefínskými slavnostmi.

Kapela Nauzea Orchestra zahraje na festiválku v Terezíně. | Foto: Miroslav Solař

V sobotu 30. září od 12 do 22 hodin zaplní dvůr Dělostřeleckých kasáren hudba v čele s Nauzea Orchestra, diskuze, projekce, workshopy a výstavy. Partnerem akce je Rodinný pivovar Zichovec.

ACT – Art Centrum Terezín provozované platformou Adequate stuff otevřelo tento rok v červenci. Projekt, který v rozjezdu podpořilo Inovační centrum Ústeckého kraje (ICUK) a které nadále spolupracuje s organizací Terezín – Město změny má za úkol nalákat do města současné dění.

Během prázdnin uspořádalo centrum několik workshopů pro veřejnost zaměřené na práci s textilem a sezónu samotnou plánuje zakončit ve velkém stylu – jednodenním festivalem Existence. Akce probíhá strategicky ve stejný den jako oblíbené Josefínské slavnosti, které připomínají původní historii Terezína jakožto unikátní vojenské pevnosti.

Synergie dvou akcí se netají ambicí přeměnit Terezín prozatím na jeden den na pulsující organismus, kde se inovativním způsobem kombinuje staré a nové.

„Program je koncipovaný tak, aby návštěvníci strávili den na našem dvoře, ale zvládli i to nejlepší z programu tzv. Josefínek. Ideální návštěvník je takový, který projde město úplně celé a zažije toho během korzování co nejvíce,“ vysvětluje Hannah Saleh, zakladatelka platformy Adequate stuff a ACT.

Dvůr Dělostřeleckých kasáren, kde ACT sídlí, na jeden den zaplní hudba, diskuze, workshopy, projekce, výstavy a v neposlední řadě jídlo a pití. Vystoupí kapely Sour Sugar, Projekt Irma a Nauzea Orchestra. Ty doplní nahrávání studentského podcastu Celetná On Air s hosty – pozvání přijali brněnský aktivista Matěj Hollan a filosofka a odbornice na nová média a umělou inteligenci Dita M. Org.

Program doplní premiéra dokumentu Sanatorium: Upsych (Univerzální Psychiatrický Chrám) ze série, která se zabývá transformací starých budov na kulturně a společensky fungující objekty z produkce Adequatestuff v režii Hannah Saleh. Během celého dne budou probíhat workshopy zaměřené na práci s textilem a v běžně nepřístupných sklepech pod Dělostřeleckými kasárnami vystaví studenti umění své instalace a díla.

„Vstup na festival je zdarma, i když budeme rádi za dobrovolné vstupné na podporu činnosti našeho centra. Je pro nás primárně důležité, aby co nejvíc návštěvníků dalo průchod své zvědavosti a následně imaginaci, jak už předesílá název akce. Chceme si představit, jak by také šlo v Ústeckém kraji existovat a proto jsme rádi za partnera akce, Rodinný pivovar Zichovec, který zastává podobné hodnoty a který přispívá k tomu, aby v regionu vznikalo něco hrdého a řemeslně kvalitního. I samotná produkce festivalu je svým způsobem výukou, neboť jej organizují vysokoškolští studenti, kteří by se k takové praxi běžně nedostali. Naše motto zní Terezín si děláme sami! a proto nás musí být co nejvíc. Je skvělé, že přitahujeme mladé lidi nejen z našeho kraje, ale i z celé republiky a zahraničí,“ dodává Hannah Saleh.

Festival Existence se koná 30. 9. od 12 do 22 hodin na adrese Akademická 409, Terezín.