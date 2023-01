Amor je sice malý věkem, ale vzrůstem to již není žádný drobek. Do útulku se dostal po zemřelém majiteli. „Amor váží 20 kg. Je tedy zřejmé, že v dospělosti a hlavně při správné stravě, z něho bude pořádně veliký pes. Toto ,,psí mimčo“ musí být zatím v teple domova. Je odčervený, odblešený, očkovaný a čipovaný,“ řekla majitelka soukromého útulku Miluše Maskulanisová. Útulek má otevřeno v pondělí, ve středu, ve čtvrtek a v sobotu od 14.30 do 16 hodin. Mimo provozní dobu je nutné se objednat na telefonním čísle 602 893 442. (mm)