Pro letošní adventní čas připravila Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích hned několik zajímavých výstav a svátečních akcí. Podstatnou část své aktuální nabídky věnuje galerie představení díla výjimečného, světově uznávaného malíře a brilantního ilustrátora Jana Knapa.

Výstava Jan Knap, Betlém je vážná věc | Foto: Karel Pech/se svolením Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích

Nechybí ani tradiční výstava betléma v Muzeu insitního umění a adventní benefiční koncert v kostele Zvěstování Panny Marie, na němž letos vystoupí mužský pěvecký soubor Schola Gregoriana Pragensis.

V čase letošního adventu zve Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích veřejnost hned na několik zajímavých výstav a svátečních akcí. Podstatnou část adventní nabídky galerie věnuje dílu výjimečného, světově uznávaného malíře a brilantního ilustrátora Jana Knapa. Pro návštěvníky je připraveno hned několik prezentací, v hlavní výstavní budově (Michalská 29/7, Litoměřice) nabízí galerie reprezentativní soubornou Knapovu výstavu s názvem Betlém je vážná věc, na níž představuje výběr z autorových obrazů a kreseb inspirovaných příběhem Svaté rodiny.

Zajímavým doplňkem instalace jsou unikátní skicáky, v nichž si umělec lehkou rukou zaznamenal své nápady, aby je později rozpracoval až do monumentálních rozměrů. Pro nejmenší je připraven doprovodný samoobslužný pracovní list, který si návštěvníci mohou zdarma vyzvednout v pokladně.

Souběžně galerie zpřístupňuje několik maleb Jana Knapa s náměty křesťanské ikonografie jako malířovu Intervenci do stálé expozice Diecézního muzea v Litoměřicích (Mírové nám. 24/16).

Již tradičně připravila galerie pro veřejnost také výstavu unikátního betléma. Letošní „slavnostní přivítání betléma“ se koná ve čtvrtek 7. prosince od 16 hodin v Muzeu insitního umění (Mírové nám. 24/16). Zváni jsou nejen dospělí, ale především dětští návštěvníci, pro které je od 16.30 připravena Adventní výtvarná dílna.

Svým výjimečným minuciózním kreslířským rukopisem vytvořil Jan Knap pro litoměřickou galerii dvě nejdůležitější betlémské scény – Narození Páně a Klanění Tří králů. Právě příprava mimořádného malovaného betléma stála u počátku spolupráce galerie a výjimečného umělce a dala také název výstavě jeho prací.

Sváteční nabídku galerie završí Adventní benefiční koncert v kostele Zvěstování Panny Marie v Jezuitské ulici, který se uskuteční v sobotu 9. prosince od 16 hodin. Ve prospěch projektu Revitalizace kostela Zvěstování Panny Marie na něm opět vystoupí známý pražský mužský pěvecký soubor Schola Gregoriana Pragensis. V koncertním programu nazvaném Adventus Domini zazní v jeho podání adventní mariánská mše.

Výstava a intervence Jana Knapa jsou v Litoměřicích přístupné každý týden od středy do neděle od 10 do 17 hodin, až do 28. ledna 2024 (výjimky a změny naleznete na webu a sociálních sítích galerie).

Barbora Klipcová

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích

Zdroj: Redakce

