Je to vlastně podobné jako na letišti. Akorát linka neposunuje zavazadla pasažérů, ale balíky různých velikostí, které si objednali lidé v teple domova z e-shopu. Válečková dráha je zásadní pro chod jednoho ze dvou dep velké přepravní společnosti DPD u Chlumce na Ústecku. Občas se linka porouchá, ale zatím si s tím vždycky poradili svépomocí.

Poslední verze linky je jen rok stará. Martin Kima u ní pracuje už čtvrtým rokem. „Do zblbnutí“ to prý není. „My jsme tu rádi, je tady výborně,“ pochvaluje si 37letý muž z Krupky. „Dělal jsem předtím pět let pro konkurenci a tam to bylo horší,“ dodal. V chlumeckém depu se může posilnit i bagetou, sendvičem nebo čajem.

Každé všední ráno kolem půl šesté teď zajíždí k vykládkovým oknům depa až 16 kamionů. Vezou sem balíky z centrálního překladiště DPD v Modleticích u Prahy, odkud se nákladní vozy rozjíždějí i do dalších 29 dep v České republice, které má DPD po koupení balíkové divize Geis Parcel. V Chlumci brigádníci vyloží balíky z kamionů na pás. Skladníci pak čtečkou naskenují čárový kód na balíku s adresou a roztřídí je po lince do dvou hal. Na pásu pak vždy po pár metrech po sobě následují regionální „stanice“ Žatec, Litoměřice, Louny, Děčín a tak dál. „Řidiči dodávek na svoje balíky čekají přímo u pásu, odkud si je nakládají do dodávky přistavené k oknům,“ ukazuje 22letá Tepličanka Veronika Boldová, která má v depu na starosti kurýry. Nejtěžší balíky mají 31,5 kila.

Zdroj: DeníkJako kurýr soukromého dopravce jezdí rok a půl pro DPD 36letý Milan Tomášek z Ústí. Patří k nejšikovnějším, slavil už několik úspěchů v celostátní soutěži kurýrů v platbě kartou na rychlost. „Od března mám o hodně více práce, Vánoce tomu ještě přidají,“ popisuje. Balíky si do auta skládá tak, aby se k nim dostával postupně podle doručovacích adres. Už ráno napíše příjemcům SMS, kdy k nim přijede. Rozmezí dodání přitom není nikdy delší než hodina. Popisuje s tím, že mu komplikuje práci, když lidé nejsou na uvedené adrese nebo nezvedají telefon. S některými zásilkami musí jezdit i několik dní po sobě, než se mu je podaří doručit.

Nejtěžší šichta čeká kurýry zavážející Šluknovský výběžek. „Než se dostanou na první adresu, uplyne hodina a půl. Kolikrát se domů vrací i po desáté večer,“ popisuje Veronika Boldová. Když nasněží, nejezdí se jim tam také zrovna nejlíp. „Vyjíždíme pozdě, vracíme se pozdě,“ potvrzuje 28letý Ústečák Jakub Devera. „Na druhou stranu u nás mají nejlepší kvalitu rozvozu a doručení právě kluci, kteří jezdí výběžek,“ upozorňuje René Bauer z Chlumce, který má v depu na starosti dopravce a kurýry. Těm práci ztěžují i lidé, kteří chtějí ještě během cesty změnit adresu dodání, třeba z domácí na tu pracovní.

Zásilky DPD v Ústeckém kraji živí vedle desítek soukromých dopravců 14 lidí na hlavní pracovní poměr přímo v depu. Přijímají balíky, skenují čárové kódy a po odjezdu kurýrů se věnují balíkům, které z různých důvodů zbyly, i administrativě. „Na vykládku kamionů využíváme brigádníky přes agenturu práce,“ doplnil manažer depa Vladan Pucarevič. Většinou jde o lidi z blízkého okolí. Od října do prosince je tradičně největší frmol, lidé z e-shopů ale objednávají víc po celý letošní rok kvůli koronakrizi.

V Chlumci mají oproti předchozímu roku skoro o 50 procent víc práce. Na předvánoční špičku se depo připravovalo, plánovalo ji s dopravci během celého roku. Ti stávající přidali další auta i s kurýry a navrch přibyli ještě dva noví dopravci.

Dodávek se z depa v Chlumci v současnosti rozjíždí kolem osmdesáti denně. Depo tady je už čtvrt století. Ostatně vůbec první české depo mezinárodní společnosti s kořeny v Německu bylo v Ústí. Pro depo nejprve u zemědělského areálu Sempra rekonstruovali bývalou slepičárnu. Tři roky nazpátek přistavovali druhou halu. K dosud jedinému depu DPD v regionu přibylo před rokem po spojení společnosti s firmou Geis ještě podobné zařízení v Řehlovicích.

Přepravních zásilkových společností jsou v ČR desítky, největšími jsou vedle DPD ještě PPL a Česká pošta.