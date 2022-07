Z přírůstků se v pražské Tróji radují už od začátku roku. Toho prvního, jménem Cooper, který přicestoval z Hannoveru, představili v zoo na začátku ledna. Je to vombatí sameček a Zoo Praha je prvním českým a osmým evropským zařízením, které tohoto zajímavého vačnatce chová. Ke Cooperovi by časem měla přijít i samička, ta už bude ovšem přímo z Tasmánie. Právě tu a také vlhčí oblast Austrálie vombat, který je nejbližším příbuzným koaly, obývá. Klokani rudokrcí, obrovští i rudí – mláďata všech těchto druhů už těší návštěvníky v pražské zoo. U těch se nikdy přesně neví, kdy se narodila, protože vystrkovat hlavu z matčina vaku začínají až po několika měsících. Křtiny měli i v expozici u gibonů stříbrných.

V polovině května zoo Praha představila pár luskounů krátkoocasých. Samec Guo Bao a samice Run Hou Tang přijeli do Prahy z tchajwanské Taipei Zoo. Jejich chov je mimořádné náročný, protože vyžadují správné rozpětí teplot, vysokou vlhkost i speciální potravu ve formě kaše ze včelích larev. Zoo Praha má tyto šupinaté savce jako první v Česku a jako teprve druhé chovatelské zařízení v Evropě.

V novém pavilonu goril, který se návštěvníkům otevře 28. září, si již zvykají guerézy pláštíkové, které tu dělají společnost gorilám nížinným. Samice Kijivu, Shindu, Kambu a samce Ajabu doplní v novém obydlí nový samec a také další samice. To umožní pokračovat pracovníkům v zoo v dalším chovu, protože Richardova linie je už v evropském chovu zastoupena natolik, že již nesmí mít mláďata. Tři samci – Richard a jeho synové Kiburi a Nuru, zůstanou v původním pavilonu. Po více než půl století spatří lidé v Zoo Praha opět i kočkodany Brazzovy. Čtveřice těchto opic s typickou bílou bradkou a oranžovou čelenkou dorazila ze španělského Bioparku Valencia. Nový pavilon goril bude i domovem dalších druhů, které často unikají pozornosti, jako jsou osináci, talapoini, štětkouni či kaloni. Tři samci krysy obrovské, kteří už se tu zabydlují, chovají v Africe na maso se díky jejich čichu i učenlivosti se využívají i k vyhledávání min či detekci tuberkulózy. Jsou také oblíbenými domácími mazlíčky. Nový pavilon goril otevře Zoo Praha 28. září při příležitosti svého 91. výročí.

Zoo Olomouc

Zoo v Olomouci na Svatém kopečku chová na ploše 42 hektarů na 400 druhů zvířat. Zoo je pyšná na úspěšný odchov lvíčka zlatého, kozorožce kavkazského, kaloně Rodriguezského, zoborožce kaferského, zubra evropského, lemura katy i medojeda kapského. Loňský rok přinesl narození 270 mláďat a letos už jich tu přivítali na svět také celou řadu.

Prvním mládětem roku 2022 byl kotul veverovitý, malá opička z čeledi malpovitých. Olomoucká zoo je chová od roku 1993 a za léta chovu se tu narodilo 133 mláďat. Mimochodem víte, že kotul se stal prvním primátem vyslaným do kosmu? V prvních měsících roku se narodila mláďata i dvěma samicím mravenečníků čtyřprstých, jejichž chovem je zoo na Svatém Kopečku věhlasná. Doposud se v Olomouci podařilo úspěšně odchovat 16 mláďat. V březnu se narodilo mládě populárních lemurů kata.

Od roku 2012, kdy došlo k otevření chovného centra, se lemuři pravidelně rozmnožují, narodilo se už 38 mláďat. Žirafí stádo, které je ozdobou olomoucké zoo, má novou chovnou posilu.

Z polské zoologické zahrady v Opole přicestoval mladý samec v plné síle, což olomoucké žirafí fešandy jistě ocenily. Zoo na Svatém Kopečku se věnuje chovu žiraf od roku 1976 a za tu dobu se může pochlubit 71 mláďaty těchto nejvyšších suchozemských savců. Živo je i v pavilonu opic, kde se v dubnu o mláďata, dvojčata, postaral chovný pár lemurů běločelých. Návštěvníci se zde mohou setkat i s dalšími mláďaty. Narodila se také dvojčata kosmanů zakrslých, nejmenších opic na světě. Také vzácní kaloni mají mláďata. Lidé je mohou vidět v opraveném pavilonu netopýrů.

Velmi živo je v klokaním výběhu, který je plný mláďat. Ostatně zdejší skupina klokanů rudých je tou nejpočetnější v republice. Mládě má i klokánek králíkovitý. Veselo je také ve výběhu kozorožců sibiřských, kde se stádo rozrostlo o dvě mláďata, samičky. Olomoucká zoo chová kozorožce sibiřské od roku 1994 a narodilo se zde 190 mláďat. I stádo afrických pouštních antilop se rozrostlo o osm mláďat.

Novým přírůstkem zoo je samice lva berberského Ayo, která do Olomouce, kde na ni čekal samec Thembi, přicestovala ze Švýcarska. Historicky první lvi berberští přijeli do Olomouce v roce 1979. Od té doby Zoo Olomouc do záchrany populace berberského lva přispěla 20 jedinci. A víte co jsou „Létající drahokamy“? Pozoruhodné vosy Ampulex compressa s nádherným zbarvením, kterým se také říká žirafík smaragdový. Vidět je můžete v pavilonu žiraf, kde před časem vznikla nová expozice terárií.

Safari park Dvůr Králové

Vydejte se za zvířaty, od kterých vás nebudou dělit mříže, ale příkop nebo sklo. Poznejte africké safari, savanu, deštný prales i krásu korálového útesu. Ve Dvoře Králové vás čeká přes 2 300 zvířat. Návštěvníky láká Jezero hrochů a samozřejmě safari s volně pobíhajícími africkými zvířaty, zájem je o noční projížďky i ubytování v safari kempu. Safari Park Dvůr Králové je jediným místem v Česku, kde mohou lidé vyrazit mezi africká zvířata vlastním autem. Od chvíle, kdy televize Prima vysílá rodinný seriál Zoo, který se odehrává v prostředí Safari Parku, sem míří i příznivci seriálu, kteří se chtějí podívat, jak to vypadá ve skutečnosti. Co ale táhne především jsou samozřejmě zvířata.

„Každý rok můžeme lákat návštěvníky na řadu mláďat. Některá jsou u nás poprvé, například africké cibetky, další budou přicházet postupně v průběhu sezony,“ řekl Deníku Přemysl Rabas, který zoologické zahradě ve Dvoře Králové šéfuje už desátým rokem. Ve velkých stádech zvířat, zejména antilop, se narodila spousta mláďat. V rekonstruovaném bazénu v pavilonu ryb a plazů najde nový domov africký krokodýl štítnatý, buduje se řada nových výběhů.

Nová expozice Jihozápadní Afrika bude stát dohromady přes 100 milionů korun, přičemž nejnákladnější je pavilon pro tučňáky. Dvůr Králové bude mít tučňáky poprvé za 76 let existence zoo a ošetřovatelé se s nimi učili pracovat v Zoo Wroclaw, které má největší oceanarium v Polsku. Tučňáky brýlové ze zoologických zahrad z Polska a z Nizozemska chce zoo návštěvníkům představit o prázdninách. Bude to největší expozice tučňáků v České republice.

Návštěvníci se mohou těšit také na volavky obrovské. To jsou největší volavky světa, které se chovají velmi málo. Voliéry pro ně mají být hotové ještě letos. Chovatelská úspěšnost Dvora Králové je světoznámá jak v případě nosorožců, tak žiraf, zeber a dalších zvířat. Vyvážení černých nosorožců do Tanzánie nebo Rwandy, kde se úspěšně rozmnožují, nebo záchrana nosorožců severních v Keni, přináší Dvoru Králové celosvětovou prestiž.

Zoo Brno

Více než čtvrt milionu návštěvníků zavítalo loni do brněnské zoologické zahrady, která v krásném prostředí Mniší hory chová přes 400 druhů zvířat. Také tady se mohou návštěvníkům pochlubit celou řadou mláďat. Tři mláďata takina indického se narodila v březnu. Početnost takinů ve volné přírodě je odhadována na pouhých 3 500 jedinců. V dubnu se o mláďata rozrostla skupinka psounů prériových, kteří žijí v sociálních společenstvech. Mateřský vak opustila mláďata klokanů žlutonohých, v Exotáriu je k vidění mládě pásovců štětinatých a nové přírůstky mají také u takinů indických. Rodinka sobů polárních se v květnu rozrostla o tři mláďata, která dostala jména Jušan, Muška a Gerald.

Chov sobů je v brněnské zoo úspěšný, mláďata se rodí každý rok, bez lidské pomoci přímo ve výběhu. V květnu se také narodila mláďata vlkům arktickým, kteří patří k ikonickým zvířatům Zoo Brno a jsou velmi oblíbení v rámci adopcí. K vidění jsou i mláďata lžičáků novozélandských. Zvířata připomínající kachny se řadí k nejrychleji létajícím vodním ptákům. Kriticky ohrožení luňáci hnědí nahradili v kruhové voliéře v dolní části areálu brněnské zoologické zahrady orla bělohlavého. Dva samci a dvě samice luňáka hnědého dorazili do Brna z Francie. V Dětské zoo určitě nejmenší návštěvníky potěší mládě poníka, hříběcí holčička, která dostala jméno Taira. A nezapomeňte se také podívat, jak vyrostli mladí levharti cejlonští, kteří se narodili loni v červnu.

Zoo Chomutov

Chomutovský zoopark v těsné blízkosti Kamencového jezera je v České republice, co se rozlohy týká, se svými 120 hektary plochy absolutně největší. Patří také k nejmladším zoologickým zahradám v ČR a jeho specialitou je chov zvířat z Evropy, části Asie a severu Afriky. V expozicích žije přes 1100 zvířat více než 160 druhů. Pro návštěvníky tu mají řadu novinek. Tou největší je, že se tu vůbec poprvé za více jak pětadvacetiletou historii chovu páru rosomáků sibiřských narodila mláďata, dva kluci. Současný pár má zoopark ve výběhu dva a půl roku, kdy k samici Scadi přivezl ze zoo v ruském Novosibirsku samce Borise. S nevěstou myslel zoopark i pro miniaturního středozemní osla Bonyho, kterého získal loni.

Oslice se jmenuje Joplin a přicestovala za ním z Francie. Nejvzácnější kopytníci z chovu chomutovského zooparku letos mile překvapili chovatele. Po pouhém půl roce, kdy do stáda urialů kaspických (arkalů) znovu přibyl samec, má o čtyři členy víc. Malí arkalové, kteří se narodili na přelomu dubna a května, už se vesele prohánějí se svými matkami ve výběhu. A také šestiletá losice Quanita už není sama. Od začátku června jí dělá společníka roční los Joni ze zoologické zahrady v Karlsruhe.

​K životu v zoo patří ale i smutné chvíle. Do medvědího nebe se letos za svým parťákem Nerem vydal ve věku 28 let medvědí samec Michal. Ve výběhu medvědů tak nyní mohou návštěvníci v Chomutově vidět dvě samice - Noru a Míšu. V zoo jsou medvědi hnědí od roku 1997. Až medvědice dožijí, pořídí zoo medvědy nové.

Zoo Zlín

Zlínská zoo bývá označovaná jako nejkrásnější na Moravě. Najdete tu více než 220 druhů zvířat. Po chovatelské stránce se do historie navždy zapsal 6. červen. Právě v tento den samice slona afrického Kali porodila zdravé a vitální mládě. Pro letošní rok připravili pro návštěvníky ve Zlíně řadu novinek. Tou největší je otevření expozice Jaguar Trek. Jaguáři se tak do zoo vrátili po téměř 25 letech. Prostor pro jaguáry má rozlohu přes 2 000 m2 a je největší expozicí svého druhu v Evropě. Těšit se můžete na dva jaguáry - samce Danyho z dánské Zoo Skaeru a samici Yunu z německé Zoo Roctock.

Návštěvníci se mohou těšit i na americké druhy ptáků, třeba na kondory andské. Zoo se rozhodla ukázat, jak důležitým článkem jsou supi ve volné přírodě ve vazbě na další zvířata, představit expozice damanů, želv a afrických ptáků. Zásadní událostí, kterou ocení především trojice slonic s půlročním mládětem, je dokončení chovného zařízení pro slony v rámci projektu Karibuni s vnitřním ustájením a dalším sloním výběhem. Hotovo má být do konce roku 2022. V druhé etapě přijdou na řadu expozice velkých afrických savců, například žiraf, buvolů nebo nosorožců.

S novými přírůstky se v zoo může pochlubit řada zvířat. Třeba opičí rodina chvostanů bělolících, jejichž domovinou jsou pralesy Venezuely, Surinamu, Guayany a severní Brazílie. Obrovským úspěchem je, že se podařilo odchovat mládě gaura indického, Je to samička a jde o jediné mládě tohoto druhu v Česku a za poslední rok i v Evropě. Gaura indického, největšího tura na světě, kterému se říká obr z pralesa, chová zlínská zoologická zahrada od roku 2019, kdy čtyři kusy získala přímo z Indie.

Zoo Liberec

Zoo Liberec je nejstarší zoologickou zahradou, vznikla roku 1904. Více než 170 druhů zvířat ze všech koutů světa tu mohou turisté obdivovat na čtrnácti hektarech. Návštěvníky láká zoo na letos narozená mláďata. Mezi nejčerstvější přírůstky patří například dva buvolci běločelí a dvě zebry Chapmanovy. Další mláďata jsou k vidění v expozici výrů velkých západosibiřských nebo primátů kosmanů zakrslých, tamarínů pinčích a paviánů pláštíkových. Historicky poprvé se mládě narodilo u margayů neboli ocelotů dlouhoocasých, s jejichž chovem začala liberecká zahrada na podzim roku 2020. Hned u tří ohrožených druhů přišla na svět mláďata poslední květnový týden. Nové přírůstky tak mohou návštěvníci spatřit ve výběhu koní Převalského, žirafy Rothschildovy a soba karelského.

V pavilonů tropů liberecké zoo vzniklo zbrusu nové paludárium, které obývají malé vzácné žabky listovnice pestré. Jedná se o výjimečný a raritní druh, který v celé Evropě chovají kromě Liberce pouze dvě instituce, Merrist Wood and Guilford College ve Velké Británii a německá Zoo Chemnitz. Veselo mají i ve výběhu takinů čínských. Každé ze čtyř mláďat těchto zlatých sudokopytníků přivedla na svět jiná matka, otce však mají společného. Je jím sedmiletý samec, poslední potomek původního páru. Ten byl výměnou za samce nosorožce indického dovezen roku 2002 přímo z Číny a jednalo o jediné exempláře tohoto druhu mimo asijský kontinent.

Zoologickou zahradu v Liberci čeká v nadcházejících letech velká proměna. Už letos v létě a na podzim uvidí návštěvníci první změny. Zahrada má být rozlehlejší, s volnými výběhy, novými modernějšími expozicemi i novými druhy zvířat.

Zoo Tábor

Zoologická zahrada Tábor je rozlohou největší zoo jižních Čech. Vznikla v roce 2015 poté, co ji od insolvenčního správce koupil developer a biolog Evžen Korec a zachránil ji tak před likvidací a rozprodáním zvířat. Loni zahradu, jejímž hlavním posláním je chov a ochrana ohrožených druhů zvířat, navštívilo 110 tisíc lidí. Chovají tu přes 380 zvířat více než 70 živočišných druhů. Nejvýznamnějším projektem táborské zoo je reintrodukce, tedy zpětný návrat zubra evropského do české přírody.

„Chceme u nás pravidelně odchovávat mláďata, která budou vypouštěna do přírodních rezervací, jak u nás v Česku, tak i v Evropě. Celkem jsme už odchovali osm mláďat,“ uvedl ředitel ZOO Tábor Evžen Korec. Jména letos narozeným mláďatům vybrali přímo příznivci táborské zoologické zahrady. Svůj návrh jména poslaly zhruba dva tisíce lidí. Vyhrála jména Tamara a Tarzan. Maskot táborské zoologické zahrady tygr ussurijský Rocky, kterému je 11 let, patří k velmi ohroženým druhům zvířat. Dnes žije ve volné přírodě v sibiřské tajze a na severu Číny jen asi 500 posledních kusů.

Zoo Jihlava

Zoologická zahrada Jihlava, kde je k vidění přes 200 druhů zvířat, nabízí řadu akcí a kuriozit. Loni jejími branami prošlo téměř 343 tisíc návštěvníků. Letos zoo láká na nová zvířata, jako je například paka nížinná, velký hnědě zbarvený hlodavec se světlými skvrnami nebo mladý samec irbisa, přivezený z Francie. Těšit se můžete i na velkou spoustu mláďat. Vzácný a tajemný hlodavec z Filipín, velemyš největší, se stal první mládětem letošního roku v jihlavské zoo. V průběhu jara se narodili lemuři kata, zebra Burchellova, křeček velký, servali, kočky arabské, nosáli bělohubí, nebo dikobraz srstnatonosý. Vylíhla se také pestře zbarvená housata hus kuřích.

Vzácným a ohroženým pekari Wagnerovým se v červnu, poprvé v historii Zoo Jihlava, narodila mláďata. Mláďata už letos přivedly na svět i vodušky abok, nebo třeba vakorejsci čtyřprstí. Také krokodýlí samice Nessie v jihlavské zoo snesla poprvé vejce. Mateřské pudy u ní fungují, ale protože je samec příliš mladý, mláďat se zatím nedočká.

ZOO Děčín

Zoologická zahrada Děčín na vrchu Pastýřská stěna je obklopena lesoparkem. Patří rozlohou k těm menším, chová více než 150 druhů zvířat. Loni sem cestu za zvířaty našlo téměř 125 tisíc lidí a poprvé v historii zoo se podařilo získat adoptivního rodiče pro všechna zvířata. Radost tu mají letos už z celé řady mláďat, které jistě potěší i návštěvníky. Potomky přivedli na svět klokani rudokrcí, jedno z mláďat u klokanů je bílé jako sníh, veverky Prévostovy a makakové chocholatí.

Otcem se mezi opicemi stal samec Yaki, který se proslavil svým útěkem. Z mláděte se v zoo radují i u tamarínů žlutorukých. Samičky těchto drápkatých opiček to mají dobře zařízené, převážnou část dne se totiž o potomky stará samec. Důkazem toho, že se kapybarám vodním v děčínské zoo daří, je další úspěšný odchov. Letošní jaro přineslo narození trojčat. Kapybara vodní je největším žijícím hlodavcem na světě. Tato „přerostlá morčata", jak jim lidé často říkají, mohou dorůstat do hmotnosti až 80 kilogramů a délky 1,3 metru. V Zoo Děčín se narodilo také mládě jeřába, přírůstky hlásí u kozorožců kavkazských a u koz šrouborohých.

Své šesté narozeniny tu letos oslavil medvěd Bruno, který je už třetím rokem hlavní tvář děčínské zoo. V medvědím výběhu nahradil původní ikony zoo, medvědy grizzly Siegfrieda a Helgu, s jejichž úmrtím chov medvědů grizzly v děčínské zoo definitivně skončil.