Až 2 750 kilometrů sjezdovek čeká v Kitzbühelských Alpách na fanoušky Ski safari. Vyplatí se pořídit si kartu Super Ski Card, se kterou máte možnost navštívit celkem šest středisek. Nebudete litovat. Nejlepší je jako pomyslnou základnu zvolit Zugspitz Arenu a každý den prozkoumat jedno z okolních středisek. Stojí za to vystoupat na Zugspitz a pokračovat dál přes hranice do Garmisch-Partenkirchen nebo Mittenwald.

Příjemnou volbou je i je sjezdovka v Hochzillertal-Hochfügen, která potěší díky pestrým restauracím milovníky dobrého jídla.

Ze sjezdovek mezi šperky

S tyrolskými lyžařskými středisky se nespletete, jsou jedny z nejmodernějších na celém světě. Především díky neustálým investicím do lanovek, ale i do veškeré související infrastruktury. Je tu i jedna zvláštnost - lyžování propojené s velkým městem – jako první na světě na Stubaii a v Innsbrucku.

Ze sjezdovky se vnoříte prakticky ihned do světa křišťálů jménem Swarovski, případně Císařského paláce v Innsbrucku - to vše s novým Ski plus City Pass, který kombinuje stubaiský ledovec s 12 dalšími lyžařskými středisky a více než 22 atrakcemi v Innsbrucku a jeho okolí. Tento projekt, který je jediný svého druhu na světě, společně připravili regiony Stubai, Hall-Wattens, Wipptal a Ötztal.

Snídaně v trávě. Pardon, v gondole

Hintertux. Jediné celoročně otevřené lyžařské středisko v Rakousku, kde můžete posnídat v gondole. Celkem příjemná pauza mezi lyžováním, ne? Dopřát si ji můžete v gondole na horu Gefrorene Wand, kde se servíruje brunch s kávou, čajem, pomerančovou šťávou, proseccem, křupavými chlebíčky, uzeninami, sýrem, pomazánkami, vajíčky či müsli s jogurtem a ovocem. Kdo by odolal?

Pro milovníky pěších vycházek a výhledů mimo sjezdovky je tu bonus ze st. Antonu, kde vzrostl počet kilometrů zimních turistických tras. Celková délka turistických zimních tras je teď až 80 kilometrů. Náročnost tras se liší a patří mezi ně například rekreační oblast Verwall nebo cesta k Almfridenské horské chatě nad Pettnauem. Přístupná je i zimní turistická stezka mezi horními stanicemi lanovek Galzig a St. Christoph. Region tak reaguje na nový trend zimních procházek, kterým holduje stále více milovníků túr.

Dotek agenta 007

Lesk si vydobyl i Sölden. Hora Gaislachkogel se před pár lety stala symbolem Jamese Bonda - v restauraci Ice Q ve výšce 3 048 metrů vznikly totiž klíčové scény bondovky Spectre z roku 2015. Od té doby je Sölden mekkou fanoušků tajného agenta.

Není to ale vše. Sölden je i světem festivalů Electric Mountain Party se špičkovými DJs, kteří tu hrají od listopadu do dubna. A - je to sice časově ještě daleko, ale za poznámku do diáře to určitě stojí - od 23. do 26. dubna 2020 se tu koná košt vína, tzv. Wein am Berg… Nejen lyžemi žije Tyrolsko.

Připravena na vítr

Nová lanovka Falginjochbahn nahrazuje lanovku Weißseeferner nejmodernější kabinovou lanovkou Funifor. Vznikla na Kaunertalském ledovci a je jediná svého druhu v Rakousku. Klene se přes 2 kilometry a potřebuje pouze vstupní a výstupní podpůrný pylon – na zbytku její trasy tedy žádné pylony nenajdeme, což umožňuje lyžařům a snowboardistům fascinující výhled bez rušivých elementů.

Tento druh kabinové lanovky je v současnosti nejodolnější vůči větru. Cesta trvá pouhé 3 minuty a každá kabina pojme až stovku lidí. Tatáž cesta lanovkou Weißseeferner trvala čtyřikrát tolik.

Tyrolsko v několika číslech



* 12,3 milionů hostů z více než 50 zemí světa, 49,4 milionů noclehů, 34 regionálních kanceláří

* 5 tyrolských ledovců s více než 300 kilometry sjezdovek, 75 lanovkami a vleky a s více než 100 kilometry sjezdů mimo vyznačené sjezdovky

* Lanovka Fleidigbahn (1983) končící provoz má na kontě přes 12 milionů jízd

* Bergbahnen Söll mění 30 let starou sedačkovou kabinu za moderní desetimístnou gondolu (od konce července 2020)

* Desetimístná sedačková lanovka v Gerlosu uveze 2 800 cestujících za hodinu, 51 kabin nabízí jízdu s délkou 1,5 kilometru

* Nová sáňkařská dráha pro celou rodinu v Söldenu měří 7,2 kilometrů, začíná v nadmořské výšce 2 174 metrů