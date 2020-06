Slyšíte to asi skoro všude – Praha je teď prázdnější než kdy jindy a stojí za to zajet se tam podívat. Pokud to ale uděláte, skutečnost vás stejně překvapí. Lidí je na turisticky atraktivních místech našeho hlavního města totiž ještě méně, než byste čekali.

Strávili jsme s rodinou v Praze tři dny v prvním červnovém týdnu. Prošli jsme všechny hlavní turistické magnety, které známe i za běžného stavu, takže jsme mohli srovnávat. A stálo to za to.

Nejezdili jsme dřív třeba lanovkou na Petřín, protože se nám nechtěla stát ta dlouhá fronta. Teď? Bez řady a sami pěkně nahoru. Na Karlově mostě jsme se obvykle propletli davem, udělali rychlou fotku a mizeli dál. Nyní? Klid, že byste na mostě nejraději zůstali co nejdéle a užili si tu neopakovatelnou pohodu.

Ale stojí za to jít dál. Třeba na Staroměstské náměstí, kde nyní opět postavili mariánský sloup a kde si vychutnáte odbíjení orloje, aniž by do vás šťouchaly lokty dalších fotek chtivých turistů. Nebo na opačnou stranu mostu na Malou Stranu a na Pražský hrad, kde opět bez front projdete celým areálem a dostanete se i do Katedrály svatého Víta.

„Naši hosté jsou tak ze 70 až 80 procent zahraniční turisté, kteří tu teď nejsou. A ani Češi zatím moc nejezdí – asi se do Prahy stále bojí. Takže pro nás je to zatím stále zoufalá situace,“ popisuje aktuální stav v samém srdci Prahy číšník v jedné z prázdných hospůdek poblíž „Staromáku“.

Nocleh za nebývalé ceny

Hotely a restaurace totiž zejí prázdnotou ze všeho nejvíce. I další provozovatelé služeb, se kterými jsme postupně, hovořili vždy podobně s velkými obavami v hlase. „Snad se to změní a lidí přibydou, jinak tady budeme mít všichni velký problém,“ shodují ti, kdo v Praze pracují ve službách závislých na turistech.

Právě ubytovací zařízení jako hotely a apartmány i v samotném centru nyní nabízejí nocleh za nebývalé ceny, směrem k normálu klesly i ceny piva a jídla v hospůdkách. I na Staroměstském náměstí si tak konečně můžete dopřát čepované pivo za cenu pod padesát korun, v tradiční malostranské hospodě U Glaubiců vám půllitr plzeňského piva načepují dokonce za 36 korun.

Když jedete do Prahy s rodinou, stojí za návštěvu také tamní zoo. Rozlehlý areál plný moderních pavilonů, kde můžete vidět gorily, lachtany, šelmy lední medvědy nebo klokany. Tahákem je letos výběh slonů, do kterého na jaře krátce po sobě přibyla hned dvě nová slůňata.

Do zoo jsme s rodinou vyrazili v pátek dopoledne a i zde nás mile překvapilo, že jsme se dovnitř dostali bez čekání v řadě a celý areál jsme si v klidu prošli. Když jsme pak zašli na pozdní oběd do hospůdky před vstupem, také i tam číšnice potvrzovala, že úbytek návštěvníků v zoo je nyní obrovský.

Pro ty, kdo si chtějí nechat návštěvu hlavního města až na léto, je pak dobrou zprávou, že se má brzy spustit program V Praze jako doma, který bude lákat domácí turisty na další slevy. O tom, jak bude projekt fungovat, informují stránky vprazejakodoma.cz.

„Pokud do Prahy zavítáte a ubytujete se v zapojeném ubytovacím zařízení s útratou více než 800 Kč za pokoj, obdržíte za každou osobu a strávenou noc v hotelu 2 body v celkové hodnotě 400 Kč. Tyto body budete moci utratit za jakékoli atraktivity zapojené do projektu, tedy za návštěvy památek, muzeí, kulturních či společenských akcí či služby průvodců,“ přibližuje projekt stránka vprazejakodoma.cz s tím, že akce bude platit od 1. července do 30. září.

„Seznam zapojených atraktivit a ubytovacích zařízení bude na našem webu zveřejněn od 20. června. Nikdy nebyla lepší příležitost navštívit Prahu – ulice prázdné a ceny jsou příznivé,“ píše se ještě na zmíněných internetových stránkách projektu spadajícího pod organizaci Prague City Tourism.