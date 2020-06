I když Tomáš Hůla, správce jednoho z nejnavštěvovanějších kempů Českého ráje u Jinolických rybníků předpokládal, že lidé se vrhnou právě na domácí letoviska, tady je opak pravdou.

„Červen je úplný propadák, nikdo nikam nejezdí. A hlavní sezona? Minimálně o polovinu menší zájem než normálně,“ odhaduje Hůla letní návštěvnost.

„Masáž v televizi, ať se všechna střediska připraví na nápor domácí klientely, není vůbec pravdivá. Je to malér,“ rozčiluje se s tím, že sezonu už červenec a srpen nezachrání. Nenahrává tomu ani počasí. „Tušil jsem, že to nebude žádný zázrak, moje prognózy se naplňují. Na červenec jsou chatky plné, ale to je tak všechno,“ konstatuje. Kapacita chatek je sto míst, stanová kapacita tisíc lidí. Podle Hůly nebude naplněna ani z třetiny.

„Budu rád, když neprodělám, není to nic optimistického,“ přiznává zklamaně podnikatel.

V sedmihorském kempu při úpatí hruboskalského skalního města v pomyslném srdci chráněné krajinné oblasti Český ráj nabízí ubytování v chatách, mobilhomech, v malých chatkách, ve stanech s podsadou, v týpí nebo na karavanových a stanových loukách.

Vše je při starém

„Chatky už máme na léto plné, a už i nyní zde máme návštěvníky. Omezeni jsou jen nošením roušek. Uvidíme, jaký bude zájem o stanová místa,“ sděluje Tereza Klabanová, která vypomáhá jako brigádník na recepci. Podle ní je tu všechno jako předchozí roky.

Kapacitu v kempu má v červenci a srpnu zaplněnou z osmdesáti procent kemp u hradeckého Stříbrného rybníku. Nový provozovatel ale nemůže údaje porovnat s předchozími lety. „V červnu jsme na šedesáti procentech. Lidé si pobyt rezervují a nebo jezdí i neohlášeně,“ doplňuje Žaneta Rosikońová.

„Zaplňujeme se standardním způsobem jako každý jiný rok, stanová plocha pro tři tisíce lidí je dostatečně veliká, aby si tady každý našel své místo. Co se týká chatek, volné už jsou jen některé termíny,“ dostáváme informace od Libora Macháčka, zástupce vedoucího autokempu na Rozkoši na Náchodsku.

Koronavirus zasáhl do jarní obsazenosti

Karanténa ovšem ovlivnila v kempu s celoročním provozem zásadním způsobem začátek sezóny, tedy březen, duben a květen, kdy zde nebyla možnost ubytování. A zájem byl.

„Budeme vyrážet na kolech a počítáme s jednodenními výlety po krásách Česka. Jinak zůstáváme doma na základně,“ říká k plánované dovolené čtyřicetiletý Tomáš z Jičína, který doposud každoročně vyrážel s rodinou autem do Chorvatska. Koronavir ale jeho plány změnil.