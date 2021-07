Na včasný příchod jsme upozorňovali už v minulém díle. Jestliže před pandemií byl standard aspoň dvě hodiny předem, nyní jsou to spíše tři hodiny. Už při odbavení před odletem se totiž kontrolují potvrzení o očkování či negativním výsledku testu na onemocnění COVID-19, ale také vstupní formuláře, které jednotlivé země nyní vyžadují.

„Zároveň se nezměnily další procesy, cestující tak musí procházet bezpečnostní i pasovou kontrolou, která je vzhledem k platným opatřením vlády zavedena i na Terminálu 2,“ popisuje mluvčí letiště Kateřina Pavlíková. Pro připomenutí: Terminál 2 slouží pro lety do Schengenského prostoru, jednička mimo něj.

Zkontrolujte pas – ale doma

Než vůbec vyrazí cestující na letiště, měli by si ověřit datum a čas odletu, jméno letecké společnosti a zjistit si také konkrétní pravidla na palubě i ohledně počtu, rozměrů a hmotnosti zavazadel. Ta se mohou lišit v závislosti na tom, se kterou aerolinkou poletíte. A opakovaným problémem jsou propadlé doklady, především pas. Ten je potřeba zkontrolovat už doma a dostatečně včas, aby bylo možné jej vyměnit.

Pozor na e-cigarety či power banky!

Při balení kufrů mějte na paměti, že některé věci „dolů do letadla“ nesmí a musejí být v palubním zavazadle. Veškeré cennosti i elektronika, ale také powerbanky, elektronické cigarety, notebooky či tablety, patří pouze do zavazadla, které si berou cestující s sebou na palubu,“ upozorňuje Kateřina Pavlíková.

Důvod je jednoduchý – kdyby se baterka ve vašem notebooku či elektronické cigaretě náhodou sama vznítila, na palubě ji lze případně relativně rychle a bezpečné uhasit. Pokud by k požáru došlo v zavazadlovém prostoru, byla by to velká komplikace.

Tekutiny musí do sáčku

Důležité je si také zabalit zvlášť tekutiny včetně kosmetických produktů, které chcete mít během letu u sebe. „Ty musí být v příručním zavazadle pouze v jednotlivých baleních o objemu maximálně 100 ml a umístěny do průhledného opakovaně uzavíratelného sáčku o objemu do jednoho litru na osobu,“ připomíná mluvčí letiště. Každé zavazadlo by mělo být také označeno štítkem s kontaktními údaji, aby bylo možné v případě potřeby dohledat majitele.

Služby na letišti

Kvůli pandemii jsou také na letišti místa k odbavení „zasklena“ ochranným průhledným plexisklem. Po celém letišti je navíc rozmístěno přes 300 zásobníků s dezinfekcí a stejně tak probíhá pravidelná dezinfekce všech prostor. V plném provozu jsou znovu i všechny restaurace. „Od začátku června jsme opět otevřeli pro veřejnost i cestující nově zrekonstruovanou Restauraci Runway v Terminálu 1, která nabízí různé druhy jídel české i mezinárodní kuchyně již od 110 Kč,“ potvrzuje Pavlíková.

Restaurace, kterou provozuje Letiště Praha, je k dispozici návštěvníkům jak ve veřejné, tak i neveřejné tranzitní části. Znovu otevřena je i restaurační terasa ve veřejné části, ze které je unikátní pohled na plochu letiště.