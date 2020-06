Velké cestovní kanceláře obnovily prodej zájezdů na léto. Exim Tours zatím nabízí Řecko, Fischer kromě Řecka prodává i Bulharsko. Dnes obě CK chtějí nabídku rozšířit. Alexandria začala s cestami do Bulharska, Chorvatska, Maďarska a na Slovensko. Navíc vybrané hotely a penziony vyhradila pro české zákazníky. Vyplývá to z vyjádření zástupců cestovních kanceláří a zjištění ČTK.

Bulharsko | Video: Tomáš Procházka

Exim Tours a Fischer daly první zájezdy do Řecka na léto do prodeje na konci minulého týdne. "Přes víkend byl obrovský zájem, zaznamenali jsme hlavně online objednávky. Lidé ale začali chodit i do prodejen, které jsme s uveřejněním nové nabídky otevřeli," řekl obchodní ředitel a mluvčí Exim Tours Petr Kostka. Prodejní čísla podle něj nejsou na loňské úrovni, ale kromě lidí, kteří chtějí na cestu využít poukaz za zrušený zájezd, přicházejí i zákazníci, kteří svou dovolenou dříve stornovali.