Soňa Koláčková z Brna letos vymění moře za naše luhy a háje. „Letos jsme to odpískali. Ale rozhodně si nebudeme válet šunky,“ poznamenala s tím, že s přítelem momentálně vybírají vhodný kemp jako startovací pozici pro výlety po jižní Moravě. A zřejmě nebudou jediní, kdo letos cizí země vymění za domácí pohodu a kempování.

Krajina Čech, Moravy a Slezska nabízí známé a velké kempy, jako je ten v Pasohlávkách u Nových Mlýnů nebo Sedmihorky v Českém ráji. Ty zná každý. Jenže v Česku se najde i množství menších a příjemných míst, kde lze strávit léto nebo počátek podzimu.

Zdroj: DeníkMalebné kempy lákají návštěvníky velmi často na pobyt u vody. Jejich hlavní výhodou je ale větší klid a totální relaxace a bezpečí. Ne všichni totiž prahnou po velkých městech a pětihvězdičkových hotelích.

„Jezdívali jsme na dovolenou většinou do Itálie, Francie nebo do Řecka. Většinou do nějakého penzionu. Z kempování jsem měla strach, nedovedla jsem si představit, jak zvládnu s dětmi dovolenou ve stanu. Nakonec jsme se ale kvůli situaci ve světě rozhodli to zkusit. A musím říct, že to byla nejkrásnější dovolená, jakou jsem zažila. Bylo to určitě i lidmi, kteří tam trávili dovolenou s námi, užili jsme si spoustu legrace a dlouho do noci jsme každý den seděli u ohně. Hrálo se na kytaru, zpívalo se, vyprávěly se nejrůznější historky. Takže letos byla naše volba jasná jedeme pod stan,“ prohlásila před časem Tamara Schmidtová z Ostravy, která se při své první dovolené tohoto druhu s rodinou utábořila u rybníka Medlova na Novoměstsku.

Není sama, kdo takové formě odpočinku propadl. Do kempu Tří Studní každoročně míří i Jaroslava V. „Jezdila jsem sem s rodiči, teď jezdím s dětmi. Já jsem stanováním „odkojená“, je to moje krevní skupina. Zažili jsme v kempu spoustu dobrodružství. Vzpomínám si například na strašnou bouřku. Tehdy jsem byla těhotná, my ženy jsme spaly ve stanu a muži zůstali spát v týpí, kde jsme se předtím všichni společně bavili u ohýnku. Jakmile se strhl vítr, týpí na ně spadlo. A protože oheň ještě doutnal, začalo hořet. Tehdy jsem se strašně bála, ale naštěstí všechno dobře dopadlo. Ale i to ke kempování patří,“ zavzpomínala Jaroslava.

Památka pro vnuka

Kempingové židličky, malý skládací stoleček, na něm plynový vařič a v ešusu probublávala gulášová polévka z pytlíku. Jako druhý chod k večeři byly buřty na ohníčku. Určitě vynikající. Stan ve stínu stromů, na dohled od břehu Nechranické přehrady, kolem dováděl vnouček. S babičkou se co chvíli koupali ve vodě. „Hlavní je si odpočinout,“ liboval si před dvěma lety v létě na dovolené na Nechranicích Milan Bačovský. U Nechranické přehrady trávil v Autokempu Vikletice dny volna s manželkou a vnukem.

„Chceme hlavně vnukovi ukázat, jak se stanuje. Vaříme si, chodíme do okolí, voda je parádní. Je to ideální odpočinek,“ řekl tehdy Bačovský. Jeho slova potvrzuje i řada dalších Čechů. Stanování a kempování milují od mala a chtějí ho předat dalším generacím. Dřív byl totiž takovýto typ dovolené v podstatě jediný dostupný. Po revoluci řada lidí kempování opustila a dnes se k němu opět vrací.

Nádech luxusu

Provozovatelé kempů se proto snaží přizpůsobit hlavně mnohem kritičtější mladé generaci. A protože u některých slovo stanování vzbuzuje osypky, snaží se nabídnout luxus, který překoná všechny představy. Glamping je nový trend, který v sobě spojuje slova glamour a camping. Tedy stanování v luxusu. A lidé si tak znovu užívají dovolenou ve stanech. Mezi nejnovější přírůstky do tohoto odvětví patří Camp Malešov na Kutnohorsku. Tam Ondřej Slačálek vytvořil unikátní kemp: každý příbytek je replikou středověkého vojenského stanu, který má dřevěnou podlahu, nábytek, ale třeba také truhlu na osobní věci a hlavně koupelnu a toaletu.

Vše má tedy základy v historii; pokud si tedy odmyslíte moderní koupelnu. „Dříve takto cestovali šlechtici, kteří v době středověku vybavovali stany nábytkem, koberci, vezli s sebou mobiliář. Není to tak, že bychom si to úplně vymysleli,“ vysvětluje inspiraci Ondřej Slačálek. Součástí je i postel s textiliemi, které odpovídají době středověku. A koupelna. „Ta se středověkem už nemá nic společného, ale je to propojení s komfortem moderního člověka,“ dodal Ondřej Slačálek.

Ať už tedy pod stan, či do karavanu vyrazíte do velkého či malého kempu, luxusního či jen účelného, myslete na to, že dovolenou je potřeba si užít a pořádně si odpočinout.