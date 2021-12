Povinně by se podle představ úředníků měli nechat očkovat pouze policisté, vojáci, hasiči, zdravotníci či zaměstnanci sociálních služeb a lidé starší 60 let. Svaz pacientů je ale přesvědčen, že vláda měla povinné očkování nařídit již v říjnu. „Jiné řešení na světě ani nemůže být, pokud vlády nechtějí další mrtvé lidi,“ řekl jeho předseda Luboš Olejár.

Kromě zmíněných profesí by se podle něj měla povinnost očkování postupně rozšiřovat i na padesátileté a nakonec na všechny dospělé.

Ani podle prezidenta Lékařské komory Milana Kubka pouhá povinnost očkování jen pro vybrané skupiny obyvatel k vítězství nad koronavirem rozhodně nestačí. „Jediným řešením je povinné očkování všech obyvatel starších 18 let. Vše ostatní je politický kompromis, který prodlouží trvání epidemie, zvýší počet zemřelých a zhorší škody na zdraví a ekonomice,“ tvrdí Kubek.

Šéf lékařské komory politikům vyčítá ustrašenost. „Odvážní politici by to vyřešili do několika týdnů, během kterých by se posílila kapacita současných očkovacích center, aby ten nápor zvládla. Zároveň je třeba stanovit nějakou realistickou lhůtu, do které by občané museli povinnost splnit,“ tvrdí Kubek.

Platnost certifikátů se zkrátí. Po devíti měsících bude nutné přeočkování

Nic takového ale zatím dosluhující vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) nenaznačuje. Dlouhodobě vyhýbavě se ohledně povinného očkování vyjadřuje i Vlastimil Válek (TOP 09), kandidát na funkci ministra zdravotnictví v příští vládě. Před týdnem dokonce uvedl, že příští vláda je proti povinnému očkování pro některé věkové skupiny.

Pro odmítače tučná pokuta

Na vhodnosti očkování proti koronaviru se ale neshodnou ani všichni lékaři. Ti, kteří s přístupem Lékařské komory nesouhlasí, minulý týden zveřejnili svou Deklaraci lékařů k nátlaku na očkování. „Ze stavovské organizace, která má hájit zájmy lékařského stavu, se stala organizace tvrdě a slepě prosazující jeden úzký názorový směr bez ohledu na oponentní názory a vědeckou diskusi,“ tvrdí v ní její autoři. Z více než 50 tisíc českých lékařů jich k ní ale svůj svůj podpis připojilo jen 740.

Tomu, kdo by se povinnému očkování odmítl podrobit, by podle ministerstva zdravotnictví měla hrozit pokuta 10 tisíc korun, a to pouze jednorázová. Stát by ale lidem jejich „lpění na svobodě“ mohl případně „osladit“ i jinak. „V úvahu přichází i pracovněprávní postih, jako je ukončení pracovního poměru,“ říká o vakcinaci pro určité profese advokát Petr Motyčka z kanceláře Toman & Partneři.

Zdroj: Youtube

Další možností, jak lidi motivovat k očkování, by podle něj mohlo být také rozšířit ještě více než dosud různá omezení vztahující se na neočkované.

Šéf Lékařské komory Kubek doporučuje nechat se inspirovat v zahraničí. Uvedl model Řecka, které při zavádění povinného očkování počítá pro odpírače s pokutou 100 eur (2542 korun) opakující se každý měsíc. „To je chytré. Taková částka nikoho nezruinuje, ale platit ji opakovaně? To si asi většina lidí rozmyslí,“ podotkl Kubek. „Vybrané pokuty by navíc měly být příjmem zdravotnictví, které v souvislosti s covidem neočkovaní více zatěžují,“ prohlásil.

Zdroj: DeníkÚředníci i právníci se shodují, že pro rychlé povinné naočkování vybraných skupin obyvatel stačí pouhá novela příslušné vyhlášky. V případě zavedení plošné povinnosti pro všechny by to ale zřejmě bylo jiné. „Jde o natolik zásadní otázku, že je ke zvážení, zda ji neupravit zákonem,“ míní advokát Motyčka. „Ten musí projít parlamentem a mnoha koly připomínek, což může dát povinnému očkování mnohem větší legitimitu,“ dodal.