Ústecký kraj - Zneužití pravomoci veřejného činitele v případu údajného zahlazení nehody tehdejšího soudce vrchního soudu Zdeňka Sováka z listopadu 2003 u Lovosic na Litoměřicku skončilo osvobozujícím rozsudkem.

Ilustrační foto | Foto: kp

Krajský soud v Praze potvrdil rozsudek Okresního soudu v Mělníku, který zprostil obžaloby litoměřického soudce Josefa Knotka a někdejšího úředníka odboru dopravy lovosického městského úřadu Miroslava Brousila.

Vrátil se zpět

Předsedkyně litoměřického okresního soudu Václava Porubjaková uvedla, že soudce Knotek nastoupil do práce ve středu. „Řešíme provozní záležitosti, aby měl počítač a telefon,“ uvedla Porubjaková. Soudci Knotkovi se nebylo možné včera ještě dovolat, protože mu telefonní linka ještě nefungovala.

Pro soudce to znamená, že se vrací po dvou letech a osmi měsících do práce. Protože byl shledán nevinným, má nárok na proplacení poloviny platu soudce, který nepobíral po dobu, kdy byl postaven ministrem spravedlnosti mimo službu.

„O peníze požádáme ministerstvo spravedlnosti, protože na tento výdaj nemáme peníze,“ uvedl předseda ústeckého krajského soudu Milan Kohoutek.

Kolik bude muset stát Knotkovi zaplatit za téměř tři roky, kdy musel být doma, Kohoutek přesně nevěděl, ale uvedl, že půjde o statisíce.

Podle informací Deníku se částka, na kterou má Knotek nárok, může přiblížit až k hranici 1 milionu korun.

Výhrady

Krajský soud v Praze také projednával rozhodnutí mělnického soudu v kauze Sováka týkající se lovosického podnikatele Vladislava Větrovce z podplácení a účasti na zločinném spolčení a bývalého lovosického místostarosty za ODS Miroslava Závady, obžalovaného ze zneužití pravomoci veřejného činitele i z braní úplatků. U Větrovce bylo mělnickým soudem jednání zastaveno pro nadbytečnost a Závada byl zproštěn obžaloby.

U Větrovce a Závady odvolací soud vrátil věc k mělnickému soudu k novému projednání, aby detailněji rozvedl u obou mužů důvody rozhodnutí soudu.

Čtveřice stanula u soudu kvůli tomu, že soudce vrchního soudu Sovák havaroval v listopadu 2003 a policie mu v krvi naměřila 2,46 promile alkoholu. Sovák několikrát převrátil své auto a poškodil plot u rodinného domu. Lovosický odbor dopravy Sováka potrestal pokutou 1500 korun. O případ se proto začali zajímat kriminalisté protikorupční policie.

V srpnu Okresní soud v Mělníku, který případ projednával, rozhodl, že nedošlo k ničemu nezákonnému. Státní zástupce se odvolal k vrchnímu soudu. Ten rozhodl tento týden v neveřejném jednání.

Větrovec uvedl již po mělnickém rozsudku, že šlo v celé záležitosti jen o to, že Sovákovi přátelé měli zájem na tom, aby nebyl případ mediálně rozmazáván.

„Soudce Sovák se cítil jako tehdejší soudce trapně. Jako kamarádi jsme s ním cítili,“ uvedl Větrovec.