Litoměřicko - Ke dvěma vážným dopravním nehodám došlo ve čtvrtek na silnicích Litoměřicka.

Nehoda mezi Štětím a Mělníkem. | Foto: Karel Pech

ŠTĚTÍ - K vážné dopravní nehodě došlo ve čtvrtek kolem dvacáté hodiny na silnici ze Štětí na Mělník. Řidič kamionu z Dánska se otáčel s podvalníkem na silnici u odbočky na Štětí a zůstal stát přes komunikaci, přitom jeho podvalník nebyl z boku osvětlen. Řidič osobního vozu Škoda Favorit , který jel od Mělníka proto, vozidlo přes silnici viděl až na poslední chvíli a čelně do něho narazil. Všech šest mladíků z favoritu ve věku od 16 do 19 let skončilo s těžkými zraněními v nemocnici. Doprava byla kvůli nehodě odkloněna na dvě hodiny přes okolní obce. Vzhledem k tomu, jak byl favorit velmi těžce poškozen, je doslova zázrak, že si nehoda nevyžádala smrtelné zranění.

LOVOSICE - Ke druhé dopravní nehodě na Litoměřicku došlo během několika hodin ve čtvrtek na silnici 1/30 z Lovosic do Ústí nad Labem. Po jednadvacáté hodině řidič kamionu vyjížděl z odpočívadla motorestu u obce Litochovice a nedal přednost vozidlu jedoucímu po hlavní silnici. Vozidlo VW Passat odhodil na svodidla a dále ho po svodidlech ještě několik metrů vláčel. Ve vozidle byli tři lidé. Žena utrpěla těžké zranění a byla převezena do nemocnice v Litoměřicích. Při dechové zkoušce u řidiče kamionu byl naměřeno 1,8 promile alkoholu v dechu. Doprava zde byla řízena příslužníky policie kyvadlově a silnice byla částečně průjezdná. Na fotografii majitel a řidič vozu ukazuje způsobenou škodu.