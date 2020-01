ANO Přes devadesát procent samoživitelů jsou svobodné či rozvedené matky. Soudy totiž u nás tradičně svěřují děti do jejich péče. Bývá pro ně obtížné najít plnohodnotné zaměstnání. Přiznané výživné bývá navíc nízké. V případě, že vypadne zcela, ocitá se matka v nezaviněné nouzi. Není totiž její chybou, že nedokáže alimenty po bývalém partnerovi vymoci.

NE Česko má rozvinutý sociální systém a záchrannou síť. Nemůže se stát, že by se rodič s malým dítětem, který chce pracovat, ocitl v úplné chudobě. Už dnes může získat dostatečnou výpomoc. Zálohové výživné je politická karta sociálních demokratů a komunistů, kteří chtějí takto oslovit chudší lidi. Ve skutečnosti vznikne jen další zbytečná dávka.

Státní rozpočet nebude zatížen

ANO Celý systém zálohového výživného bude podle Andreje Babiše stát 434 milionů korun ročně. To je ve srovnání s výdaji státního rozpočtu naprosto zanedbatelná částka. Výdaje se pohybují kolem půldruhého bilionu. Když to tedy přirovnáme k rodinnému rozpočtu, je to, jako bychom vytáhli z kapsy každý měsíc navíc jen pár jednotlivých korun.

NE Státní rozpočet je beztak v deficitu. Jinými slovy, zálohovým výživným se zas zadlužíme o něco víc. Růst hospodářství se zpomaluje, hrozí celoevropská recese. Zbytečně vydané peníze chybí tam, kde jsou potřeba více, například ve zdravotnictví. Navíc je Babišův odhad podle všeho podhodnocený a celková částka bude překročena. Navíc vzniknou další drahá úřednická místa.

Jiné řešení není možné

ANO Neplacení výživného je u nás trestným činem. Notoričtí neplatiči se mohou dostat a dostávají i do vězení. Podle Asociace neúplných rodin dluží na výživném kolem sto patnácti tisíc lidí a celková částka dosahuje deseti miliard. Stát však bude zaskakovat jen za nejzatvrzelejší dlužníky. Jsou to často ti, kdo se vrátili z káznice, jsou v několikanásobné exekuci nebo se skrývají.

NE Platit na dítě je naprosto základní povinnost. Právo musí být schopno najít způsob, jak alimenty účinně a rychle vymáhat. Současný stav není žádná přírodní katastrofa, ale selhání našich zákonů a justice. Místo toho, aby se vláda pokusila tento nepřijatelný stav napravit, přiznává ho. Je to stejné, jako kdyby stát platil náhradu obětem vloupání. Říká: Neumíme chytat zloděje, tak vám dáme aspoň nějakou korunu.

3000 korun je spravedlivá dávka

ANO Průměrná výše výživného je relativně nízká, pohybuje se většinou mezi dvěma a třemi tisíci korun. Převážnou většinou jeho plátců a příjemců jsou lidé, kteří vydělávají málo a jsou tedy více ohroženi hmotnou nouzí. Proto je správné dát výpomoci od státu určitá pravidla. Krom toho, že na notorického neplatiče musí být podáno trestní oznámení a exekuce, je to i maximální výše příspěvku.

NE Strop pro zálohované výživné z něj dělá jen další chudinskou dávku. Chce stát napravit nespravedlnost nebo podporovat ty, kteří už většinou pobírají množství sociálních dávek? Oběťmi neplatičů jsou i lidé, jejichž děti mají dostávat mnohem vyšší výživné. Proč mají být kráceny? Záloha má vycházet ze skutečné výše alimentů.