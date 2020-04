ANO Karanténa je dlouhá a nepříjemná a každým dnem se to zhoršuje. Lidé se už chtějí vrátit k normálnímu životu. Vyrážejí na turisticky oblíbená místa do přírody. Mladí lidé se scházejí na improvizovaných večírcích. Mimořádná opatření jsou jedinou zábranou proti tomu, aby se toto nezodpovědné chování masově rozšířilo.

NE Drtivá většina lidí se chová disciplinovaně. Jejich příklad působí i na ty, kteří by chtěli zákazy porušovat. Přijetí roušek je mimořádným příkladem kázně a zodpovědnosti. Policie musí zasahovat jen v jednotlivých případech. Boj proti koronaviru se stal jakýmsi národním sportem z donucení. Není nutné na obyvatele zvlášť dohlížet. Všechny pokyny vlády a epidemiologů plní.

Nákaza není poražena, může se vrátit

ANO Podle odborníků se zatím epidemie v Česku šíří podle takzvaného optimistického scénáře. To je ale právě důsledek včasných a přísných opatření. Jak ukazují případy Itálie a Španělska, jakékoli předčasné uvolnění by mohlo vývoj zvrátit. Stačí jedno silné centrum nákazy, ze kterého se roznese nemoc do celé země, a nastane katastrofa.

NE Politici a vědci i díky ohromnému nasazení a kázni lidí uspěli. Podařilo se napravit chyby z minulosti. Už se testuje dostatečně a včas. Nakažení lidé jsou v karanténě. Nikdo nechce překotně rušit hygienická opatření, jako jsou roušky, otevírat náhle hospody a veselit se na masových akcích. Tyto zákazy, které lidé ostatně podporují, může ale vydat ministerstvo zdravotnictví, stav nouze není nutný.

Vláda musí zrychleně nakupovat zdravotní prostředky

ANO Systém státních nákupů je v klidných časech z dobrých důvodů opatřen brzdami a pojistkami. Ty mají bránit zneužití pravomocí a korupci. Nakupuje se podle přísných pravidel, pořádají se výběrová řízení. V současné době na to není čas. Letecký most z Číny, díky kterému se zlepšuje zásobení rouškami a respirátory, musí být plynulý a v přímé pravomoci vlády.

NE Sněmovna se tak jako tak musí sejít, aby schválila prodloužení nouzového stavu. Stejně by mohla odhlasovat speciální zákon, který uvolňuje pravidla pro nákup ochranných zdravotních prostředků. Není rozumné svěřovat řízení země vládě bez parlamentní kontroly na delší dobu, než je nezbytně nutné. Krize je nyní pod kontrolou, je potřeba se vrátit k parlamentní formě státu.

Pomoc hospodářství musí být blesková

ANO Hospodářství je a bude v nebývalé krizi. Mnozí živnostníci a podnikatelé jsou bez prostředků. Zaměstnancům hrozí rozsáhlé propouštění. Pomoc musí být rychlá a přesně cílená. Vláda nemůže být omezena běžným zdlouhavým procesem schvalování zákonů. Musí mít možnost rozhodnout se okamžitě a přijatá opatření podle potřeb měnit a doplňovat.

NE Poslanci nejsou hlupáci. Samozřejmě by byli schopni schválit zákony navržené vládou v jednom dnu, což jednací řád umožňuje. Navíc by mohli napravit chyby, které kabinet dělá: Pomoc živnostníkům třikrát přepisoval, pražští podnikatelé nedostali možnost podílet se na prvním kole záchranných půjček.