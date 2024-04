Basketbalisté Litoměřic jsou ve finále I. ligy! Favorizovaný Hradec Králové, loňského odpadlíka z nejvyšší soutěže, vyřídili 2:1 na zápasy když uspěli ve třetím utkání na východě Čech 78:67.

Basketbalisté Slavoj Litoměřice ilustrační | Foto: Max Matúš Lacko

„Překvapili jsme sami sebe,“ neskrýval euforii hlavní trenér Tomáš Eisner, jenž už s Litoměřicemi druhou nejvyšší soutěž v minulosti vyhrál. „Jednou to bylo takové neoficiální, jelikož byli dva finalisté, kteří šli rovnou do barážového turnaje tří týmů s posledním celkem z nejvyšší soutěže. Podruhé jsme už vyhráli Final 4, které se hrálo v Litoměřicích, takže jsme byli regulérním mistrem I. ligy, ale do baráže jsme nešli,“ zavzpomínal s tím, že na účast v Kooperativa NBL nemá Slavoj halu a tenkrát ani rozpočet.

„Na kluky jsem teď strašně pyšný. Hradec je profi tým, který měl obří ambice a toužil po návratu mezi elitu,“ cenil si postupu. „Řekl bych, že jsme ho zaskočili už v prvním utkání v pátek u nich, doma jsme to pak chtěli ukončit, ale zápas se nám hodně nepovedl. Chyběl nám Haiblík, odehráli jsme solidní první poločas, ale jinak tam byla spousta chyb. To sebevědomí pak bylo dole, naopak soupeř byl nahoře, my měli jeden trénink, jedno video. O to víc si té výhry ve třetím utkání cením,“ líčil.

„Řekl bych, že ve třetím mači jsme se Hradci dostali pod kůži tím, že úvodní čtvrtin nebyla podle jeho představ. Tam se začalo rodit naše vítězství. Začali jsme vyhrávat mikrosouboje, například když se Pája Grunt srovnal se Sedmákem, a zjistili jsme, že to může jít a že máme vážně šanci vyhrát," popisoval klíčové prvky rozhodující partie. „Nepustili jsme je do toho jejich laufu a v závěru jsme to urvali," dodal.

Finále proti Svitavám hrané opět na dvě vítězství začne příští pátek 19. dubna v Litoměřicích.