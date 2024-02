Můžete se ještě vrátit k těm dvěma klíčovým výhrám?

Závěr základní části byl z naší strany takový nahoru dolu. Tři kola před koncem jsme na USK předvedli náš asi nejhorší výkon v celé sezóně (porážka 73:94, pozn. autora), a pak už nám vlastně ani nezbývalo nic jiného, než porazit oba vedoucí celky. Ve finále by tedy stačila jen výhra nad Sokolem Pražským, ale to jsme v tu chvíli ještě nevěděli. Jsem rád, že jsme se dokázali zvednout a ukázat, co v nás je. Pokud nám nechybí mladíci pendlující i do ústecké Slunety a hrajeme kompletní, jsme velmi silní.

Hned na startu nadstavby jste pak navázali vítězstvím proti odpadlíkovi z nejvyšší soutěže…

Protože jsme do toho zápasu šli s čistou hlavou. Chtěli jsme pouze předvést co nejlepší výkon a dát příležitost všem hráčům, kteří si o ni řeknou. Nedělali jsme z toho vědu, přišlo hodně lidí, kterým jsme se zkrátka chtěli ukázat. Celkově se ta psychika pak odrazila i na vývoji střetnutí, kdy jsme dokázali otočit desetibodové manko. Myslím, že ani soupeř nečekal tak tuhý odpor. Těší mě, že jsme ho dokázali i přeběhat, což je proti týmu, který funguje prakticky v profesionální rovině, velké plus.

Tím si ale nastavujete laťku celkem vysoko. Jaké máte vlastně v nadstavbové části cíle?

Na rovinu řeknu, že by bylo fajn porvat se o nejlepší čtyřku, k čemuž by nám výrazně pomohlo začít play-off na domácí palubovce. Teď nás čeká těžké utkání ve Svitavách (neděle 17.00, pozn. autora), pak doma rezerva Opavy. Bylo by dobré, kdybychom alespoň udrželi domácí neporazitelnost, to by mohlo stačit.

Takže sezónní ambicí je alespoň semifinále?

Myslím, že to je podobné jako loni. Pro nás je důležité, abychom hráli v kompletním složení, pak můžeme porazit kohokoliv. Letos v lize není žádný dominantní celek, s nímž by se nedalo hrát, jako byl loni Písek, což zvyšuje možnosti i ambice všem týmům z popředí. První dvě kola play-off se ale hrají pouze na dvě výhry, což může být hodně ošemetné, i proto chceme skončit co nejvýš abychom začínali doma. Pak už se může stát cokoliv, jdeme do toho s tím, že nemáme co ztratit.