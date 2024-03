Bravo! Basketbalisté Slavoje Litoměřice proklouzli v nejkratším možném termínu do semifinále I. ligy. S rezervou Opavy si poradili na domácí palubovce 77:71, druhý a postupový bod přidali ve Slezsku, kde uspěli 71:63.

Basketbalisté Slavoj Litoměřice ilustrační | Foto: Max Matúš Lacko

„Nebylo to jednoduché a nebyla to úplně taková pohodová hra, jakou jsme předváděli v nadstavbové skupině. Nebyli jsme ve střelecké pohodě, dolehla na nás nervozita z play-off,“ líčil po postupu viditelně šťastný litoměřický trenér Tomáš Eisner.

„V prvním utkání jsme hledali recept na opavskou zónu, nebylo to úplně hezké utkání, ale tak to zkrátka ve vyřazovací fázi někdy bývá. Ubojovali jsme to až v koncovce. Podobné to bylo i ve druhém zápase, kdy to byl třicetiminutový boj, v poslední čtvrtině jsme pak Opavu ubránili na deseti bodech, což rozhodlo,“ dodal.

Litoměřice se tak protlačily mezi nejlepší čtyřku, série s Královskými sokoly z Hradce Králové začne v pátek 5. dubna na východě Čech. O dva dny později se bude hrát od 17 hodin v Litoměřicích. „Už teď jsme neměli co ztratit, což bude nyní platit dvojnásob. Chvilku si odpočineme a po Velikonocích začneme přípravu na Hradec," dodal Eisner.