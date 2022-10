Jenže Putinovi v této fázi války nejde o nějaké chirurgické údery. Ničí Ukrajině před zimou energetickou infrastrukturu, aby Ukrajinci v příštích měsících mrzli. A prostě ničí města a zabíjí civilisty. Jde o nejbrutálnější konvenční válku, kterou si lze představit. Jejím smyslem není nepřítele porazit na bitevním poli, ale zničit jeho ekonomiku, zabíjet civilisty a zabránit tomu, aby kdekoli na Ukrajině mohl probíhat normální neválečný život.

Běsnící Putin vraždí civilisty

Můžeme se tu utěšovat, že tímhle Putin válku nevyhraje. Ale škoda a zmar, které tím působí, Ukrajinu poznamenají. Ukazuje se jako krátkozraké, že jsme od počátku nedodali Ukrajině zbraně, jaké jsme dodat mohli. Že jsme doufali, že naše omezená pomoc Ukrajině omezí válku.

Opak je pravdou. Pokud by Ukrajina měla sofistikovanou protivzdušnou obranu, tak by byla ruská snaha o raketové bombardování ukrajinských měst marná. Naopak tím, že jsme za skoro devět měsíců války nedokázali Ukrajině kvalitní protiletecké systémy dodat, otevřelo Kremlu dveře k současné vlně nelidského bombardování. Naše snaha držet omezenými dodávkami zbraní válku jakoby pod kontrolou, se ukazuje tváří v tvář stále brutálnějšímu putinovskému Rusku marná.

Samozřejmě, že Rusko bude po dodávkách nových západních zbraní ještě více vyhrožovat, ale takto vyhrožuje od počátku. Cíl nás Západu je přitom stále stejný. Pomoci Ukrajině neprohrát válku s Putinem. A nenechat se zatáhnout do přímé válečné konfrontace s Ruskem. Pokud to nebude nutné. Nutným by se to podle mnohých lidí v NATO stalo, pokud by Kreml použil proti Ukrajincům jaderné zbraně. To už by nešlo „jen“ o Ukrajinu, ale o přežití lidstva…