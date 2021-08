Luboš Palata | Foto: archiv Deníku

Na Senát máme tendenci se dívat jako na tu rozumnější část české politiky. To, co z nějv podobě novely ústavy o zbraních vypadlo, se však podobá víc zatmění mozku než promyšlenému politickému kroku. Ve středu totiž Senátem definitivně prošel návrh na změnu ústavy, jenž se původně zrodil právě v horní komoře parlamentu. Do ústavy vkládá větu: „Právo bránit život svůj či život jiného člověkai se zbraní je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon.“