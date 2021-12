Fiala. Profesor Fiala. Tak nějak by mohl začínat trailer k filmu o nové české vládě. Skoro bych řekla, že nic ji lépe necharakterizuje než právě salonní styl čerstvě jmenovaného premiéra. Průběh nedělního dne potvrdil, že způsobem, jakým bude řídit zemi, komunikovat s partnery i veřejností, se nejvíce odlišuje od svého předchůdce.

Fialův lektvar na covid

Z novinářského hlediska je to trochu malér, protože mediální výstupy Petra Fialy budou tak trochu ušlechtilá nuda. Na druhou stranu přesně to asi od něj občané očekávají. Žádné praní špinavého vnitrokoaličního prádla na veřejnosti, hádky v přímém přenose, silné výrazy, ale efektivní vládnutí, které lidem jejich životy usnadňuje, aniž by do nich příliš zasahovalo.

Bohužel minimálně v prvním roce vládnutí takto zemi řídit nebude moci. Rozjetý covid s novou mutací na obzoru, růst cen energií, inflace a obří rozpočtový schodek volají po velmi rázných krocích. A tady se rýsují potíže.

Fiala se třeba stále odvolává na protipandemický plán, který pětikoalice představila. Jenže ten žádné radikální zatáhnutí za záchrannou brzdu nepřináší. Jen víc testování a přemlouvání lidí k očkování. Pokud si Fiala a jeho ministr zdravotnictví Vlastimil Válek myslí, že pouhou personální výměnou ve Strakově akademii dosáhnou zázračného obratu, hluboce se mýlí.

Michalikova minela

Vrátí-li se dokonce k testům zdarma, nikdy kýžené 80procentní vakcinace nedocílíme. Kvituji, že premiér Fiala chce lidem říkat i nepříjemné pravdy naplno, ale otázka zní, zda si je sám bude připouštět. Kupříkladu je téměř vyloučené, že by srazil deficit pod 300 miliard, odhlasuje-li sněmovna balík kompenzačních zákonů.

A stejně tak by si měl přiznat, že Miloš Zeman dodrží slovo a Jana Lipavského ministrem zahraničí nejmenuje.