John Lennon napsal, že život je to, co se odehraje, zatímco se snažíme realizovat svoje velkolepé plány. Je to moudrá myšlenka. Možná bychom se měli víc soustředit na své životy a míň přemýšlet o politicích, muslimech, LGBT a Afghánistánu.

Včera jsem byl ve městě s tříletou dcerkou Sofinkou, která dostala zmrzlinua hned si ji vyklopila na mikinu. Byl to pro ni určitě autentičtější zážitek než pro nás Tálibán v Kábulu.

Autor je spisovatel

Je to zároveň i myšlenka nebezpečná, protože co zbyde z našeho poslání, pokud se namísto všesvětových pravd soustředíme na zmrzlinu na mikině? Svět poběží bez nás a my k němu nezaujmeme stanovisko! Nenapíšeme na sociální sítě, co soudíme o celosvětovém dění, o zániku západní civilizace, o nebezpečí za každým rohem.

Přesto navrhuji – pojďme to udělat. Pojďme vypnout všechny sítě, telefony a jít do lesa na houby. Svět se bez nás obejde. To jen my budeme o něco méně důležití, ale jinak se nestane nic. Srnky budou dál pobíhat po lese, ba i ti politici, o kterých tak často mluvíme, se o sebe postarají. Jaká je úleva, že volby jsou jen jednou za čtyři roky! Představte si svět, kde každý týden v referendech rozhodujete o stavbě atomových elektráren, vyhoštění diplomatů, vyslání vojáků nebo humanitárních misí. Opravdu to chceme?

Nechceme. Ale pořád se do toho pleteme. Pořád se k něčemu vyjadřujeme,s něčím nesouhlasíme, protestujeme a zaujímáme postoj. Když pozoruju dcerku, jak skáče z nočního stolku na postel nebo si vyklápí zmrzlinu na mikinu, ona je šťastná. Ještě neřídí ten ohromný kolos zvaný svět, ještě nerozhoduje, kdo je premiérem, ještě neřídí operaci v Afghánistánu.

Ani my nic z toho doopravdy neřídíme. Jen máme pocit, že ano. Nikoho z nás by nenapadlo, že má řídit všechny noční tramvaje, které jezdí městem. Ale zahraniční politiku a vakcinační strategii – to ano.

Velmi si přeju, aby mi jednou byly zase tři rokya největší událost, kterou zažívám, byla zmrzlina na mikině. Snad se mi jednou podaří vypnout.

Názory zde zveřejněné přinášejí různé pohledy publicistů a osobností, ale nevyjadřují stanovisko Deníku.