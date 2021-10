Jakub Horák | Foto: se svolením J. Horáka

Jste příznivci nové vlády profesora Fialy? Poděkujte za ni Přísaze. Ano, je to tak. Robert Šlachta sebral ANO 60 000 hlasů, takže nebýt jeho, Andrej Babiš by zvítězil. A co je důležitější, Přísaha vzala celkem 40 000 voličů ČSSD.