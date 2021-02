Už se to zase šíří tou naší kotlinou. Za to, že nemáme dost vakcín, může Brusel, Evropská unie udělala všechno špatně, podívejte se na Izrael nebo USA.

Naposledy se takto rozhorlil europoslanec ODS Alexandr Vondra, kterýv Českém rozhlasu doslova prohlásil, že všechno, co Evropská komise při zajišťování vakcíny udělala, bylo špatně. Jenomže když se ho redaktor rozhlasu zeptal, jestli by to tedy Česko samo dokázalo lépe, tak se i tento novobijec proti Bruselu zarazil a musel přiznat: „To bych z pohledu České republiky neřekl, protože nevěřím, že Andrej Babišs Milošem Zemanem by dokázali sjednat lepší deal. Myslím si, že bychom na tom možná byli ještě hůř.“