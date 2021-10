Luboš Palata | Foto: archiv Deníku

I mně se to zdálo jako další ze šílených nápadů šílených bruselských úředníků, kteří už nevědí, co s penězi. Osm set „obyčejných Evropanů“, kteří budou během čtyřech pozdně letních zasedání ve štrasburském sídle sněmovat o tom, kam by podle nich měla Evropa směřovat. Výsledek toho, na čem se dohodnou, pak bude doporučením pro Evropskou komisi a unijní politiky, kam by měla EU dál směřovat.