V Singapuru jsem ještě nebyl, ale ti, co ho navštívili, si ho většinou nemohou vynachválit. Také proto, že je to v příjmech na hlavu druhý nejbohatší stát světa. Pětiapůlmilionový Singapur, tedy na počet obyvatel větší stát než Slovensko, těží z toho, že je to multikulturní megalopole. I když křesťané tu dnes tvoří pouhý zlomek obyvatel, patří tu mezi státní svátky nejen Vánoce, ale i Velikonoce. Vedle toho je tu však státním svátkem nejen klasický Nový rok, ale také Čínský nový rok a Muslimský nový rok. A aby se indická menšina necítila ošizena, koná se v Singapuru každoročně několik velkých slavností Indů různých vyznání – hinduistický Thaipusam nebo buddhistický Wesak.

Eurokomisařka chtěla upozadit Vánoce. Brusel se omluvil a návrh zrušil

Také v Evropě už nejsme a nikdy jsme vlastně ani nebyli my křesťané, v převažujícím českém případě spíše potomci křesťanů, úplně sami. Je vlastně s podivem, že si naše křesťanské svátky udržují stále absolutní dominanci. V mnoha zemích Evropy nejen Vánoce a Velikonoce, ale mnohé další. Abychom nevytahovali jen tady v Česku neoblíbené muslimy, proč třeba naši židovští spoluobčané nemají mít volno na chanuku nebo vietnamští na Trung Thu, což je podzimní největší svátek vietnamských dětí?

Evropská komise, která zastupuje všechny občany EU, všech vyznání a národností, se nad tím zkusila zamyslet. A alespoň do komunikace úředníků prosadit, aby si uvědomili, že Vánoce nemusí být hlavní svátek v roce pro všechny. Byl to sice jen návrh interního dokumentu, evidentně příliš aktivistický, ale ve svém základě měl pravdu. Pravdu v tom, že Evropa by neměla být nadvládou ani bílých, ani mužů, ani heterosexuálů, ani křesťanů nad ostatními. Já však navrhuji nejít cestou příkazů, ale svátků a slavení. Pro začátek bych do kalendáře přidal ten krásný vietnamský svátek Trung Thu.