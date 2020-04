Pod povrchem to vře

Hnutí ANO Andreje Babiše má podle posledního průzkumu společnosti Kantar nejvyšší podporu obyvatelstva za posledních šest let. Volilo by ho 34,5 procenta. Souhrnný zisk ODS a Pirátů by dosáhl jen 27,5 procenta. ČSSD by o bod přelezla pětiprocentní hranici. To je i v koronavirové době pro opozici a menší koaliční strany zdrcující výsledek. Více než třetina občanů zkrátka věří premiéru Babišovi, což nemůže ostatní hráče nechat chladnými.

Foto: Deník